Konservativ næstformand vil ikke have flere supermarkeder

Nogen vil måske mene, at han er reaktionær, næstformanden i Bycenterudvalget i Rudersdal, Christoffer Buster Reinhardt (K), når han som den eneste i udvalget har stemt nej tak til planen om en ny Lidl i Birkerød. Det er dog en anklage han afviser med et grin.

- Jeg er konservativ, fastslår han.

Derudover fastslår, at han ikke personligt har noget imod den tyske supermarkedskæde Lidl, som har bedt om tilladelse til at opføre en af deres butikker på Hovedgaden 2 ud mod Kongevejen i Birkerød.

- Jeg er sådan set ligeglad med, om supermarkedet hedder Lidl eller noget helt andet. For mig handler det om, at jeg er bekymret for Birkerøds centrum og Hovedgaden, og jeg ønsker ikke flere store supermarkeder i kommunen, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Det nye byggeri skal ifølge Lidls plan bestå af butik, senioregnede boliger og parkering. Og selv om projektet ifølge et punkt på dagsordenen på det seneste møde i Bycenterudvalget ligger inden for den nuværende centerafgrænsning af bymidten, vurderes det stadig at være af et omfang, som vil kræve en ny lokalplan.

- Forslaget til byggeriet vil på alle måder kræve, at man hugger en hæl og klipper en tå for, at det kan ligge der, siger Christoffer Buster Reinhardt, der tilføjer:

- Det projekt, der er foreslået, kan ikke i sin nuværende størrelse ligge der, og der vil være udfordringer i forhold til antallet af parkeringspladser, og jeg er bekymret for, hvad det vil betyde for den trafikale situation, hvis ikke det løses, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Det fremgår af dagsordenspunktet fra det seneste møde i Byplanudvalget, at den såkaldte parkeringsnorm ikke er opfyldt, medmindre de bagvedliggende offentlige p-pladser, som kommunen ejer, inddrages i projektet.

Christoffer Buster Reinhardt mener i øvrigt ikke, at et nyt supermarked på den omtalte placering vil resultere i en strøm af kunder op i Hovedgaden.

- Jeg tvivler på, at det vil trække kunder ned i Hovedgaden, for jeg tror aldrig, at de kommer så langt. De kommer til at bruge det supermarked, der ligger på Kongevejen, og så kommer de til at køre hjem, når de er færdige der. Så jeg er bekymret for, hvad det vil betyde for handlen i Hovedgaden, siger Christoffer Buster Reinhardt, der understreger, at han håber, at han tager fejl.

- Nu er der jo flertal i udvalget for at placere supermarkedet der, og hvis det sker, så håber jeg selvfølgelig, at det får en positiv afsmittende effekt på livet i Hovedgaden.

Grundlæggende mener Christoffer Buster Reinhardt, at der på nuværende tidspunkt er nok supermarkeder i Rudersdal.

- Jeg synes, at vi har supermarkeder nok i vores kommune. Jeg synes ikke, at vi skal plastre vores kommune til med supermarkeder, hver gang en ny supermarkedskæde ringer på døren, for det gør de rigtig tit, og de står virkelig i kø for at komme ind alle steder i kommunen, lyder det fra Christoffer Buster Reinhardt.

Resten af Bycenterudvalget er mere positivt stemt overfor en ny Lidl og har derfor stemt for direktionens forslag om, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byplanudvalget at igangsætte ny planlægning for området til en realisering af projektet.

- Bycenterudvalget er ikke myndighedsudvalg, det er Byplanudvalget, så vi har forholdt os til, om projektet understøtter bymidten og handelslivet, og om det gør noget godt for Birkerød, og det er der en bred opfattelse af, at det gør, siger formanden for Bycenterudvalget, Erik Mollerup (V).

Han tilføjer, at Birkerød Handelsstandsforening og Ejerforeningen Birkerød Bymidte har tilkendegivet, at de ikke har et problem med, at den »ejendom udvikler sig sådan som der har været ansøgt om fra Lidl«.

- Hvis vi kan få folk til at blive opmærksomme på, at der faktisk er en hovedgade, kan det måske give lidt mere trafik deroppe. Det kommer nok ikke til at blive en game changer for Hovedgaden, men det er heller ikke vores opfattelse, at det vil betyde, at folk vil frekventere Hovedgaden mindre, siger Erik Mollerup, der tilføjer:

- Vi kan se, at det, der er søgt om, nok skal modificeres for, at det kan gå op i en højere enhed, hvor antallet af parkeringspladser og trafikforhold og den slags selvfølgelig skal fungere. Men hvis det kan løses, så ser de øvrige medlemmer af Bycenterudvalget (udover Christoffer Buster Reinhardt, red.) det som en positiv udvikling, hvis der kunne ske noget fornuftigt på det hjørne, og jeg mener ikke, at en Lidl ville være et problem for de eksisterende forretninger i bymidten.