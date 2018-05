Kenneth Birkholm, der sidder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti, fylder i dag 50 år. Han har efter eget udsagn slået sine skæverter i ungdommen, men militæret og hustruen Dorthe Birkholm var med til at få Kenneth Birkholm på rette spor. Foto: Allan Nørregaard

Konservativ fødselar har slået sine skæverter

Rudersdal - 08. maj 2018 kl. 08:38 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth Birkholm (K) fylder tirsdag 50 år. Han har taget turen fra at være en rod, der har slået sin del af skæverter til at være selvstændig erhvervsdrivende og kommunens 2. viceborgmester. Ved valget i 2017 var han spidskandidat for Det Konservative Folkeparti, og han kan i dag kalde sig formand for Social- og Sundhedsudvalget og 2. viceborgmester i Rudersdal Kommune.

Kenneth Birkholm er vokset i Birkerød i, hvad han selv kalder, en »rodet familie«, og han protesterer ikke, hvis man vil give ham prædikatet »rod«.

- Det har jeg helt klart været, og man kan nok godt sige, at jeg i min ungdom har slået rimelig mange skæverter, siger Kenneth Birkholm, hvis forældre blev skilt, da han var 14 år.

- Det var en utrolig dårlig skilsmisse, hvor jeg i lang tid efterfølgende ikke så min mor, og nu har jeg ikke haft kontakt til min far i 25-30 år, siger Kenneth Birkholm, der i forbindelse med forældrenes skilsmisse endte med at bo alene i en lejlighed i Birkerød, da han var 15 år gammel.

Og det gik som man kunne forestille sig, når en 15-årig dreng, som ikke kan sidde stille i skolen, ender med at bo i en lejlighed alene.

- Der blev ikke sat nogen grænser for mig overhovedet, og det var altså ikke kønt at se på. Der blev holdt nogle fester tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og nogle gange mandag, siger Kenneth Birkholm, der nær var blevet smidt ud af folkeskolen på grund af dårlig opførsel, ligesom han tog en hf, fordi han efter eget udsagn »ikke kunne sidde stille i gymnasiet«.

To ting har haft vigtig indflydelse på, at Kenneth Birkholms livsbane endte et andet sted, end der blev lagt op til i hans ungdom. Den ene er militæret, og den anden er hustruen Dorthe Birkholm med hvem han har været gift i 20 år til august.

- Jeg fandt først den struktur og de udfordringer, jeg skulle have, da jeg kom i militæret. Der blev sat nogle krav til mig, og jeg fandt ud af, at der var en sammenhæng mellem ens indsats og resultaterne. Jeg blev meget motiveret af, at man blev belønnet, når man gjorde det godt, siger Kenneth Birkholm, der var i Forsvaret i tre år.

Den anden del af Kenneth Birkholms forandring tilskriver han altså hustruen Dorthe Birkholm. Hun kommer fra en fundamentalt anderledes familie, end Kenneth Birkholm selv gør.

- Hun kommer fra en typisk kernefamilie, og at jeg er endt med at blive så meget familiemenneske, som jeg er i dag, skyldes ene og alene, at jeg mødte Dorthe. Fra første gang jeg så hende, havde jeg det sådan, at hun var en kvinde, som man ville give sin højre arm for. Jeg slap heldigvis med mindre, siger Kenneth Birkholm.

Dagens fødselar bor i Brådebæk sammen med familien, som udover ham selv og hustruen tæller de tre børn Frederik på 19 år, Alberte på 15 år og Luna på 10 år og hunden Molly på syv år. Kenneth Birkholm er uddannet indenfor salg og marketing og har siden 2008 været selvstændig med analyse- og rådgivningsfirmaet Faqtum M&A, hvor der i dag er i alt syv ansatte.

- Alle de ledelsesværktøjer, som jeg selv har haft succes med sidenhen, er hentet i Forsvaret. Min tilgang til og filosofi omkring ledelse er alt sammen noget, der bunder i Forsvaret, siger Kenneth Birkholm.

Kenneth Birkholm sidder som nævnt i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti, ligesom han kan kalde sig formand for Social- og Sundhedsudvalget og 2. viceborgmester. I krogene vil man måske også af og til høre Kenneth Birkholms navn nævnt i sammenhæng med ordet borgmester.

- Det er naturligt, at der er mennesker, der får borgmesterambitioner på mine vegne, fordi jeg er spidskandidat for Konservative, som er et klassisk borgmesterparti i Nordsjælland. Jeg er helt sikker på, at de sidder inde i C-toppen og gerne så, at jeg gik målrettet efter borgmesterposten, ligesom de sikkert gerne så spidskandidater i andre nordsjællandske kommuner, der gjorde det samme, siger Kenneth Birkholm.

Selv har han dog ikke på nuværende tidspunkt ambitioner om at forsøge at vippe den siddende borgmester, Jens Ive (V), af pinden.

- Jeg kan godt forstå, at der kan være både borgere og politikere, som sætter mit navn og borgmester i samme sætning, men det er ikke noget, der indgår i mine karriereplaner. Jeg er bevidst om, at det kan gå i den retning, men det er ikke noget, jeg tænker over lige nu og her. Vi har lige haft et valg, og jeg har fået nogle - synes jeg selv - ret store opgaver, som jeg er utrolig motiveret for at tage på mig, men som jeg også er ret ydmyg overfor. Det vil jeg gerne lykkedes med, og så kan vi tage en eventuel borgmester-snak igen om tre et halvt år, siger Kenneth Birkholm med henvisning til det næste kommunalvalg, som afholdes i 2021.