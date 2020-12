Christoffer Buster Reinhardt (tv.) går på barsel frem til 13. januar. Christian Fode holder sædet varmt i Kommunalbestyrelsen indtil da. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Konservativ barselsorlov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservativ barselsorlov

Christian Fode fra Trørød vikarierer i Kommunalbestyrelsen for Christoffer Buster Reinhardt, som skal på barselsorlov

Rudersdal - 01. december 2020 kl. 08:59 Kontakt redaktionen

I august blev Det Konservative Folkepartis Christoffer Buster Reinhardt far til sønnen Carl. Derfor har han anmodet kommunalbestyrelsen om barselsorlov frem til 13. januar, hvilket blev godkendt onsdag aften. Det betyder at førstesuppleanten på den konservative liste, Christian Fode fra Trørød indtræder i kommunalbestyrelsen.

"Jeg glæder mig til at kunne gå nogle lange ture med barnevognen i vores skønne grønne kommune. Der er jo så mange smukke steder. Derfor har jeg sat mig som mål, at jeg vil gå hele Rudersdalruten, som er 42,195 km, det er marathondistancen" fortæller Christoffer Buster Reinhardt i en pressemeddelse, hvor han også medgiver, at det bliver svært at slippe det politiske arbejde helt:

"Altså jeg holder jo ikke op med at have holdninger og meninger til hvordan vi kan gøre Rudersdal bedre, bare fordi jeg går på barsel. Jeg kommer sikkert til at mene noget på Facebook undervejs, for jeg kan ikke lade være. Men det bliver nok krydret med lidt flere babybilleder end normalt."

Glæder sig til halvanden måned i Kommunalbestyrelsen Christian Fode indtræder i Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget, Bycenterudvalget og Handicaprådet, og han glæder sig:

"Jeg glæder mig meget til det arbejde, der ligger foran mig i den næste halvanden måned og samarbejdet med resten af kommunalbestyrelsen."

Christian Fode er til daglig selvstændig, hvor han handler med metal. Han bor i Trørød med sin kone og voksne søn. Derudover er han bestyrelsesmedlem i Rudersdal Folkemødedag og sidder i repræsentantskabet for Havarthigården.

"Jeg sætter pris på, at vi bor smukt, og at kommunen har et grønt udtryk. For mig er det afgørende, at vi står vagt om lokalplaner og har en meget restriktiv politik hvad angår dispensationer, så vi ikke går på kompromis med det grønne."

Christoffer Buster Reinhardt er også medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden. Her er det Allerøds tidligere borgmester, Erik Lund, der er barselsvikar.