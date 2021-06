Se billedserie Etikettrykkeriet Scanket i Bikrerød er blevet solgt til Optimum Group Nordic, som overtager alle aktiviteter i virksomheden, der beskæftiger 31 personer. Scankets general manager Martin Fundal (t.v.) og salgsdirektør Poul Vium fortsætter i deres nuværende roller. Foto: Joram G. Menzer

Konkurrent køber flere årtier gammelt trykkeri

Det Birkerød-baserede etikettrykkeri Scanket A/S, som beskæftiger 31 personer, er blevet solgt til Optimum Group Nordic.

Rudersdal - 03. juni 2021 kl. 05:37 Af Joram G. Menzer

Det over 30 år gamle etikettrykkeri Scanket A/S i Birkerød er blevet solgt til Optimum Group Nordic, oplyser Scanket i en pressemeddelelse.

Optimum Group, som er en af Europas største etiketproducenter, overtager alle aktiviteter i Scanket A/S. Optimum Group ejer i forvejen FlexoPrint, som producerer selvklæbende labels specielt til føde- og drikkevarer i Nordeuropa, og som blev købt af Optimum Group sidste år.

- FlexoPrint er en konkurrent, som jeg har fulgt i mange år, og som jeg respekterer. FlexoPrint har formået at udvikle deres profil og holde en stærk strategi. Med Scanket får Optimum Gruppen en lidt anderledes produktion i Danmark med nogle andre kompetencer. Jeg forventer mig meget af det kommende samarbejde med Lars Ole Nauta (administrerende direktør i FlexoPrint, red.) og hans team og de andre kollegaer i Optimum Gruppen, siger Martin Fundal, der er general manager i Scanket, i pressemeddelelsen.

Utrolig stolte Scanket beskæftiger 31 personer, og hos FlexoPrint glæder administrerende direktør Lars Ole Nauta sig over købet af Scanket.

- Vi i Optimum og FlexoPrint er utrolig stolte af at kunne præsentere Scanket som en del af Optimum Gruppen. Scanket har i lang tid været på vores radar og jeg har kendt Martin og Poul (Vium, salgsdirektør i Scanket, red.) i mange år, så da muligheden for at købe Scanket opstod, var det oplagt, siger Lars Ole Nauta og tilføjer:

Scanket A/S har eksisteret i over 30 år, og nu er virksomheden blevet solgt til Optimum Group Nordic, som overtager alle aktiviteter i Scanket. Foto: Joram G. Menzer

- Med Scanket får vi adgang til en masse digital know-how, en dedikeret medarbejderstab samt en stærk og visionær ledelse, som vil være til gavn for vores kunder, medarbejdere og ejere i fremtiden.

Nye muligheder Scankets salgsdirektør, Poul Vium, ser ligeledes frem til det kommende samarbejde.

- Jeg har kendt FlexoPrint i mange år og har altid haft et godt forhold til Lars Ole og hans og hans teams måde at drive forretning på. Med min erfaring i salg og de erfaringer, som Lars Ole og hans team har, er jeg sikker på, at vi kan åbne op for nye muligheder. Jeg ser frem til samarbejdet og glæder mig til at komme i gang, siger Poul Vium ifølge pressemeddelelsen.

Optimum er ifølge printogmedier.dk ejet af IK Investment Partners, der ligesom FlexoPrint producerer selvklæbende labels og emballageløsninger.

Både Martin Fundal og Poul Vium fortsætter i deres nuværende roller, og Scanket vil indgå som et søsterselskab til FlexoPrint under Optimum Group Nordic.

For Scankets kunder bliver der ifølge pressemeddelelsen ingen forskel efter salget, og alle de normale kontaktpersoner forbliver de samme, og adressen er også den samme. Optimum Gruppen råder over 13 etikettrykkerier fordelt på otte trykkerier i Holland, to i Tyskland, to i Danmark og et i Belgien.