Se billedserie Caroline Amalie Flyvenring Andersen er 19 år gammel, konditor- elev på Kurhotel Skodsborg, og nu kan hun også kalde sig for vinder af DM i Skills, hvilket ifølge hende kan være med til at åbne mange døre, når hun skal ud på arbejdsmarkedet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Konditorelevs DM-sejr kan åbne mange døre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konditorelevs DM-sejr kan åbne mange døre

Rudersdal - 03. februar 2018 kl. 08:22 Af Joram G. Menzer Da den 19-årige konditorelev på Kurhotel Skodsborg Caroline Amalie Flyvenring Andersen vandt DM i Skills, som er det årlige da Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Til selve konkurrencen henvendte en af dommerne, Gabriel Ahlgren, som er konditor på kokkelandsholdet, sig til mig og spurgte, om jeg vil være med på kokkelandsholdet. Han spurgte mig blandt andet, om jeg havde intentioner om at deltage i andre konkurrencer, men det ved jeg ikke helt, fordi jeg har også konditorlandsholdet i tankerne, siger Caroline Amalie Flyvenring Andersen lørdag til Frederiksborg Amts Avis.

Begge landshold er dog tidskrævende aktiviteter, som skal passes ind i en travl hverdag med arbejde, venner og familie.

- Jeg er 19 år, så jeg er jo stadig ret ung, og jeg vil jo også gerne have tid til at gå i byen og være sammen med mine venner, siger Caroline Amalie Flyvenring Andersen med et grin.

- Men det var en kæmpe anerkendelse for mig, at Gabriel Ahlgren henvendte sig til mig, for vi kender ikke hinanden, og han er virkelig dygtig. Så det var en kæmpe anerkendelse af det, jeg laver, siger Caroline Amalie Flyvenring Andersen.

De fleste andre konditorelever har op til DM i Skills øvet på konditorskolen i Ringsted, men Caroline Amalie Flyvenring Andersen har øvet på sin læreplads på Kurhotel Skodsborg, hvilket ifølge hende har været en stor hjælp.

- De har støttet mig vildt meget, og der er næsten ingen andre fra skolen, der har fået lov til at øve på deres læreplads. De har støttet mig med råvarer og udstyr, og de har faktisk gjort alt for mig, fordi de så gerne vil det og vil mig. Det er vildt fedt at få den støtte, siger Caroline Amalie Flyvenring Andersen.

Udover de tidligere omtalte døre, der har åbnet sig til diverse landshold, er konditoreleven, der skal op til svendeprøve den 19. april, heller ikke i tvivl om, at der er andre fordele ved at kunne kalde sig vinder af DM i Skills.

- Det er jo en vild anerkendelse, og det betyder, at folk lige pludselig vil en og snakker om en, og indenfor konditorfaget kender alle mig nærmest nu og snakker om mig. Det åbner jo også en masse døre for mig i forhold til arbejde i fremtiden, så det er vildt fedt, at folk begynder at kende en på den måde. Det er helt klart noget, som jeg kan bruge på mit cv, siger Caroline Amalie Flyvenring Andersen.