Koncert: Engle, ånder og nymfer i kirken

Hun fortæller videre, at han regnes som en af de største komponister i sin generation, og i 2018 overværede han Rudersdal Kammersolisters opførelse af hans klaverkvartet, hvorefter han sagde: »This is the chamber music making at very high level. For the first time ever I listened to a performance of my piano quartet "In l'istesso tempo" without having anything to criticise«.