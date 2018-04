Skitseforslag til udviklingen af området omkring Skodsborg Station. Illustration: Rudersdal Kommune Foto: Henrik Hooge Møller

Kommunen vil puste liv i station

Rudersdal - 19. april 2018 kl. 06:48 Af Joram G. Menzer

Der er noget i luften. Og det er ikke kun foråret. I luften omkring Skodsborg Stations gamle, traditionsrige stationsbygning blæser således også forandringens vinde. Her skal et samlet projekt nemlig give den stationsbygningen en række nye funktioner til gavn og glæde både for borgere i området, turister og de besøgende på Kurhotel Skodsborg.

Bag samarbejdet står Banedanmark, DSB, Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune, og senest har Kurhotel Skodsborg vist interesse for at leje stueetagen i stationsbygningen som base for udendørsaktiviteter. Som en del af projektet ønskes etableret en naturlegeplads i skoven, som der i øjeblikket søges fondsmidler til, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Naturstyrelsen har desuden etableret picnic-pavilloner, en gangbro i Bøllemosen og en stor parkeringsplads inde i skoven.

Disse og andre initiativer skal være med til at tiltrække familier til en udflugt i området, og projektet er netop godkendt i Miljø- og Teknikudvalget og skal herefter forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse med en indstilling om at bevilge 900.000 kroner til projektet.

- Området omkring Skodsborg Station rummer et stort potentiale for aktiviteter knyttet til skov og strand, og stationsbygningen er i sig selv en flot og imponerende bygning. Vi er glade for at være med til at give den og området omkring den et nyt liv, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Formanden fremhæver samarbejdet mellem parterne som en vigtig forudsætning for at kunne realisere ideen om Skodsborg Station som et spændende og attraktivt udflugtsmål.