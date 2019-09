Det er helt naturligt for kommunen at agere grøn sparringspartner for de virksomheder, der har adresse indenfor kommunegrænsen, mener formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R) (t.v.), og formanden for Erhvervsudvalget, Randi Mondorf (V) (midtfor), der her er på besøg hos plantevirksomheden Deichmann. Foto: Rudersdal Kommune

Kommunen vil bruges som grøn sparringspartner

Rudersdal - 05. september 2019

Rudersdal Kommune besøger jævnligt virksomheder med adresse indenfor kommunegrænsen for at hjælpe dem med den grønne omstilling.

Initiativet hedder »grønne besøg«, og en af de virksomheder, der har taget imod sparring med kommunen, er Deichmann Planter ApS i Gl. Holte.

Deichmann Planter er en familievirksomhed med knap 30 ansatte, som allerede er inde på den grønne omstillingsvej.

- Vi prøver at tænke energi og bæredygtighed ind i alle forhold, for eksempel har vi længe arbejdet med at få alle kemikalier og pesticider ud af drivhusene, og bruger nu kun rene biologiske sæber og en homøopatisk plantenæring og også nyttedyr til at passe planterne med, siger medejer af Deichmann Planter Janne Johansen ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Janne Johansen ejer virksomheden sammen med sin mand, Søren Johansen.

- Der, hvor vi prøver at gøre det bedre og energioptimere, er på vores opvarmning, hvor vi jo selvfølgelig er ressourcekrævende, i og med at planterne kræver meget varme. Vi har sat varmegardiner op og placeret drivhusene, så vi sparer mest muligt på energien. Samtidig har vi kigget på mulighederne for at udskifte vores oliefyr med en mere miljøvenlig opvarmningsform, hvilket dog kan være en udfordring i forhold til vores varmebehov og lokalisering, da vi eksempelvis ikke kan få fjernvarme, siger Janne Johansen.

Deichmann Planter har også skiftet til LED-belysning inden for det sidste halve år og regner med en tydelig besparelse, når årsregnskabet skal gøres op. Desuden vil virksomheden også gerne se på mulighederne for miljøforbedringer i forhold til deres vognpark og på mulighederne for at opsamle regnvandet.

- Vi holder lige nu meget øje med hele sorteringen af plastaffaldet, for vi er jo storforbrugere af plastpotter. Vores medarbejdere er meget opmærksomme på at sortere i relevante fraktioner; for eksempel sorterer vi i både klart og farvet blødt plast og i forskellige typer hård plast, siger medejer Søren Johansen.

Deichmann har været glade for det grønne besøg, fortæller ejerne.

- Vi kan godt blive lidt låst i vores egen verden og viden - besøget har givet os nye øjne og vinkler på ting, slutter Søren Johansen.

Politikerne mener for deres vedkommende, at det er helt naturligt, at kommunen skal hjælpe virksomhederne med en grøn omstilling.

- Mange af vores lokale virksomheder er allerede godt i gang med grøn forretningsudvikling. Men især de små og de mellemstore virksomheder kan have svært ved at afsætte ressourcer og skabe sig et overblik over mulighederne. Derfor er det godt, at vi kan fungere som sparringspartner i denne omstilling, der er så vital for vores samfund, siger Randi Mondorf (V), der er formand for Erhvervsudvalget.

Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget supplerer:

- Jeg synes, det er helt naturligt, at vi som myndighed går ind og er med til at hjælpe den grønne udvikling godt på vej, som vi netop gør ved grønne besøg.

- Virksomhederne har en stor del af det samlede energiforbrug og den totale CO2-udledning. Derfor er det et fælles ansvar og afgørende, at også virksomhederne gør en indsats for at mindske deres energiforbrug. Samtidig er et innovativt erhvervsliv med fokus på grøn vækst en forudsætning for styrkelse af den grønne identitet og den grønne omstilling, siger Court Møller.

Vil din virksomhed også have et grønt besøg og bruge kommunen som sparringspartner omkring affaldssortering, energi- og ressourceoptimering, belysning, vognpark, vandforbrug og kemikalier, kan du bestille det via kommunens hjemmeside.