Kommunen svarer på kritikken: Tæt dialog og tydelig forventningsafstemning

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen kommenterer kritikken af kommunens forvaltning af børnehandicapområdet

Rudersdal - 09. juni 2021 kl. 14:00 Af Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Kontakt redaktionen

Langt de fleste forældre og børn oplever en god og professionel service i dialogen med Rudersdal Kommune. Jeg er derfor ikke enig i det billede, som Rudersdal Avis her præsenterer - og derfor også tak for muligheden for at kommentere.

For Rudersdal Kommune er det fuldstændigt afgørende, at vi sammen med forældrene får skabt trivsel og læring for børnene. Det lykkes i langt de fleste tilfælde i et godt samarbejde med alle. Men det er naturligvis trist at læse om nogle forældre, der oplever det som en kamp mod kommunen at få hjælp til deres børn.

Vi har hele tiden barnet i centrum, og vi ved, at en god dialog mellem forvaltning, børn og forældre er centralt for at nå de bedste løsninger for børnene. Og det har vi hele tiden fokus på. Vi skal hele tiden udvikle os; både ud fra de mange, der lykkes og også hvis det undervejs ikke lykkes.

Jeg kan desværre ikke kommentere på enkeltsager. Men jeg vil meget gerne drøfte og fortælle, hvordan vi arbejder med disse komplicerede forløb - som vi også gør i samarbejde med Handicaprådet og i særdeleshed gjorde sammen med "Sårbare Børn og Unge-udvalget", som Kommunalbestyrelsen prioriterede næsten to års arbejde med i 2018-19.

Udviklingssporet skal styrke hensynet til børn og unge

I Rudersdal Kommune arbejder vi seriøst med hele tiden at styrke praksis, så man fx som forældre - og som barn og ung - oplever kommunen som en helhed og ikke skal løbe spidsrod mellem afdelingerne. Det har vi kaldt Udviklingssporet og det er et tæt samarbejde på tværs af hele kommunen. Forældre og unge er blevet spurgt om deres oplevelser og flertallet har oplevet det positivt. De input har været afgørende for at få opdaget det, som skaber forhindringer, og få delt erfaringer både positive og negative.

En fælles forventningsafstemning er en del af den gode dialog: Børn, forældre og familier udvikler sig i et forløb - både hvor udviklingen bliver positiv, men også nogle gange i negativ retning, desværre. God trivsel for et barn er ikke altid så ligetil. Forskellig lovgivning spiller ikke altid sammen, ligesom der fx er nogle behandlingsformer, vi ikke kan eller må tilbyde. Også sektoransvaret mellem region og kommuner kan skabe uklarhed. Det skal vi kommunikere klart som kommune.

Trækker på eksterne eksperter I samarbejde med forældre gør vi vores bedste for at sikre trivsel og læring for børnene, og vi bruger eksperter ude i byen, fx Socialministeriets rådgivningsorganisation, VISO.

Uanset at både de fagprofessionelle sammen med forældrene gør deres bedste for at finde de rigtige indsatser, så vil der nogle gange være udfordringer. Skift af sagsbehandler er irriterende og kan give et videns- og tillidstab. Men vi har dygtige medarbejdere, som kan blive syge, går på barsel eller skifter arbejde.

Vi vil komme ud for, at man som forældre ikke er enige med os. I skilsmissesager kan mor og far være meget uenige - og selvfølgelig kan der ske fejlskøn hos os. Derfor er det godt med en tydelig klageadgang for alle. Ved en klage til forvaltningen foretages der altid en omhyggelig genvurdering, hvor fx nye oplysninger eller dialogen med forældre kan ændre en afgørelse. En klage sendes videre til fx. Ankestyrelsen, hvis man fortsat ikke er enige.

I Rudersdal Kommune ser vi det som positivt, at der er en ekstern ankeinstans, som helt åbent kan se på den samlede sag. Der vil indimellem være vurderinger i Ankestyrelsen, som vil ændre en afgørelse, og så følger vi naturligvis Ankestyrelsens afgørelse, og drøfter dem fagligt, så de skaber læring. Retssikkerhed er helt centralt for os, og vi spørger løbende Ankestyrelsen, hvis vi er i tvivl, og inviterer fx styrelsens læringsteam på besøg.

Vi lykkes kun i samarbejde Vi glæder os over den brede aftale om "Børnene Først", som rummer en lang række forbedringer, som vi kan arbejde med sammen med børn og forældre.

Handicaporganisationer og fx bevægelsen "1 mio. stemmer" gør opmærksomme på vigtige temaer, for selvfølgelig lykkes vi kun, når vi har et fælles samarbejde og en tæt dialog. Tillid går begge veje og dialog med både forældre og med Handicaprådet er vigtig for os, så vi sammen lykkes med det gode samarbejde med både børn og forældre. Vi har kun en fælles interesse her og det er skabe de bedste muligheder for alle børn.