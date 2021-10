Kommunen beklager ventetiden: "Sagen har førsteprioritet"

"Vi forstår godt frustrationen over ventetiden. Vi har løbende været i dialog med Skifteretten, der har bistået med at identificere dødsboerne. Vi har i den forbindelse vurderet, at det var en fordel at få betalingsoplysninger fra Skifteretten, så vi er helt sikre på, at vi udbetaler til den rigtige modtager/dødsbo. Alle penge er betalt tilbage til nulevende beboere, og vi er meget ærgerlige over, at det har trukket ud med at få afsluttet sagen vedrørende udbetaling til dødsboerne," lyder det fra Thomas Bille i et skriftligt svar til Rudersdal Avis.

Hvorfor kan man ikke få udbetalt pengene, uden at udbetalingsoplysningerne bliver valideret i skifteretten? Hvad siger I til professor Frederik Waages vurdering af dette?

"Som sagt har vi villet sikre, at vi udbetaler til korrekt modtager og disse oplysninger ligger Skifteretten inde med, og Skifteretten har, siden vi henvendte os i maj måned, stillet os i udsigt at vi kunne få adgang til oplysningerne," siger Thomas Bille.

Det har jo så efterfølgende vist sig at være vanskeligt at få Skifteretten til at levere disse oplysninger, men nu er der endelig udsigt til, at der sker noget i sagen, oplyser vicekommunaldirektøren:

"Forvaltningen har i sidste uge holdt møde med Skifteretten, og der er nu aftalt en arbejdsgang for udveksling af oplysningerne om dødsboerne til kommunen. Efter mødet fremsendte Rudersdal kommune 322 sager til ekspedition i Skifteretten, og vi ser nu frem til at kunne få færdigekspederet sagerne hurtigst muligt," skriver Thomas Bille og fortsætter:

"Vi kender dog endnu ikke den forventede tidshorisont for udbetalingerne, idet det for både Skifteretten og Forvaltningen er en betydelig opgave. Vi kan dog garantere, at sagen har førsteprioritet i Forvaltningen, og at sagerne vil blive ekspederet umiddelbart efter modtagelse af Skifterettens oplysninger."

Hvad sker der med tilbagebetalingen i de tilfælde, hvor boet efter disse plejehjemsbeboere bliver lukket i takt med, at sagen trækker ud? Bortfalder tilbagebetalingskravet til disse dødsboer - eller hvad gør I? For eksempel i et tilfælde som Kim Glavinds?

"Skifteretten er opmærksom på problemet og vi forventer derfor ikke, at der lukkes nogen dødsboer, før kommunens tilbagebetalinger er foretaget," siger Thomas Bille, som også fastholder, at det var Rudersdal Kommune, som selv blev opmærksom på, at man havde opkrævet plejehjemsbeboere for mange penge for serviceydelser.

Kim Glavind mener i øvrigt, at kommunen tager fejl, når man siger, at kommunen selv opdagede fejlen. Han mener, det er sket efter henvendelser fra ham og en række andre pårørende. Hvad siger du til det?

"Jeg kan kun sige, at det var vores egne regnskabsfolk, der opdagede det ved beregning af taksterne for 2021, og selv bad kommunens eksterne revisor om at gennemgå taksterne. Jeg vil derfor også afvise, at kommunen på nogen måde spekulerer i at forhale tilbagebetalingerne. Vi har helt sammenfaldende interesse med Kim Glavind og andre pårørende, der afventer tilbagebetaling."