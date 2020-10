Mikael Bellers Madsen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen afgørende for at borgere kan beholde arbejdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen afgørende for at borgere kan beholde arbejdet

Borgere med handicap har gode muligheder på arbejdet i Rudersdal

Rudersdal - 19. oktober 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Kommunens erhvervsudvalg har haft møde i Handicaprådet for at drøfte, hvordan borgere med funktionsnedsættelse får gode muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet.

En af de ting, der blev fremhævet, er hjælpemidlerne fra kommunen, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

"De hjælpemidler, som Rudersdal Kommune har bidraget med, er afgørende for, at jeg på trods af mit synshandicap har kunnet beholde mit arbejde. Derudover understøtter hjælpemidlerne mig sådan, at jeg i højere grad kan fremstå professionel og selvstændig på min arbejdsplads, siger Mikael Bellers Madsen, projektleder i CONCITO.

"Rudersdal Kommune har været meget lyttende og engageret i forhold til de udfordringer, jeg har på grund af nedsat syn. Når man som jeg har nedsat erhvervsevne, er det positivt at opleve en kommune, der ser muligheder frem for, at bureaukrati kommer til at stå i vejen," siger Michael H. Nielsen, underdirektør i DI, i pressemeddelelsen.