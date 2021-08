Birgitte Schjerning Povlsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen: Der er konkrete initiativer i gang på Hegnsgården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen: Der er konkrete initiativer i gang på Hegnsgården

Der er et stærkt fokus på at rette op på de problematiske forhold på Hegnsgården, siger både udvalgsformanden og vicekommunaldirektøren. De erkender, at det ikke er gået hurtigt nok.

Rudersdal - 18. august 2021 kl. 11:48 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Rudersdal Kommune er helt klar over, både fra forvaltningens og politisk side, at der er og har været en hel del, der ikke har fungeret ordentligt på Pleje- og Rehabiliterinscenter Hegnsgården i Nærum.

Og fortællingerne fra de pårørende som Rudersdal Avis viderebringer er et godt eksempel på, at det netop er nødvendigt med en ekstraordinær indsats.

"Jeg er selvfølgelig ked af, at de har haft dårlige oplevelser på Hegnsgården. Det tager jeg til mig. Det er jo noget, som vi hver gang drøfter i udvalget, når nogen har haft en dårlig oplevelse. Det skal vi gøre, så vi kan se, hvor vi kan gøre det bedre," siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen (K).

"Jeg synes, det er godt, at der kommer en åben dialog om det her. Det er den måde, man løser problemerne på. Jeg er ked af det på deres vegne, men jeg er glad for, at det her kommer frem," siger hun.

500-600 borgere om året Også vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune, Thomas Bille, ærgrer sig over borgernes klager over Hegnsgården.

Til gengæld vil han gerne påpege, at fejl ikke fuldstændigt kan undgås.

"Det lyder som en undskyldning, men Hegnsgården er et sted, der har kontakt med rigtigt mange borgere. Der er faktisk mellem 500-600 borgere gennem forløb på Hegnsgården om året. Og det er ikke for at forklejne problemet. Enhver klage er jo ulykkelig," siger han.

Handleplan ramt af corona Alligevel er han og Rudersdal Kommune fuldt bevidst om, at der er en række udfordringer og problemer på Hegnsgården. Problemer, som man faktisk længe har forsøgt at rette op på, forklarer han.

I august sidste år vurderede både Forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget, at der var behov at for rette op på flere forskellige uhensigtmæssige ting på Hegnsgården.

Der blev derfor iværksat en "ret omfattende" handleplan, som skulle adressere en række forhold på Hegnsgården. Det drejer sig for eksempel om at forbedre den faglige dokumentation, ansætte flere sygeplejefaglige ressourcer, og så skulle der etableres en ny sygeplejefaglig modtagefunktion, så borgerne bliver modtaget af en sygeplejerske ved ankomsten til Hegnsgården.

Desuden skulle man arbejde med eksterne faglige konsulenter og gennemføres temadage med fokus på den gode dialog med borgerne. Og så blev der overført ekstra ledelsesressourcer fra plejeboligdelen af Hegnsgården til de midlertidige pladser.

Men den handleplan er man endnu ikke i mål med. Og det skyldes i høj grad coronatidens udfordringer.

"Vi må bare ærligt konstatere, at coronaen har været en konstant udfordring og har presset ressourcerne. Derfor må vi nok også sige, at det ikke er gået så hurtigt med at få denne handleplan implementeret og få de her ting omsat til praksis. Ét er, at de står på papir, men det med at få det til at ske har simpelthen taget længere, end vi alle sammen har drømt om," siger Thomas Bille.

Hegnsgården har blandt andet haft umanerligt svært ved at rekruttere personale i det seneste år, og så har plejecentret, helt bogstaveligt, været coronaramt.

"Hegnsgården var det sted, der modtog covid-smittede patienter, der blev udskrevet fra hospitalet, så de har haft en særlig afdeling til det. Det har dels betydet, at de har brugt flere ressourcer på det, men også at de har haft flere smitteudbrud på stedet. Det har betydet, at de har haft rigtigt mange fraværende medarbejdere. Så coronaen har hele tiden presset ressoucerne," siger Thomas Bille, og tilføjer at han mener ledelse og personale har gjort en kæmpe indsat i en meget vanskelig tid.

Ydermere har denne sommer, som vi også tidligere har beskrevet, været ekstra hårdt præget af mangel på personale i plejesektoren.

En række initiativer Men, forsikrer vicekommunaldirektøren, nu er man tilbage på sporet. Dels er det lykkedes at ansætte to nye afdelingsledere på Hegnsgården, og den førnævnte handleplan er så småt ved at blive fuldt implementeret.

Derudover er der også før sommeren truffet en række beslutninger, som skal sikre mere permanente løsninger på Hegnsgårdens problemer.

Der skal dels laves en plan for fremtidens midlertidige pladser i erkendelse af, at det nære sundhedsvæsen har flyttet sig i en grad, så det er meget mere komplekse og svage patienter, som bliver udskrevet fra hospitalerne.

"Tiden er lidt løbet fra de midlertidige pladser i deres nuværende form. Der skal simpelthen ske noget andet og mere på sigt. Og det skal vi have lavet en plan for nu. For det lykkes ikke bare med den handleplan, der er lavet nu," siger Thomas Bille.

Desuden er en omfattende renovering af det nedslidte plejecenter en del af budgetforslaget, oplyser han.

Det er også besluttet politisk at flytte de plejehjemspladser, der er på Hegnsgården. Både så man kan fokusere fuldstændigt på de midlertidige pladser, der er på Hegnsgården, men også så man gør det muligt at komme i gang med en etapevis renovering.

Og så skal forvaltningen indenfor kort tid desuden aflevere en plan til politikerne for, hvordan man, foruden den førnævnte handleplan, kan højne kvaliteten inden for budgetrammen. Det kunne for eksempel være midlertidigt at lukke nogle pladser, så der kommer en bedre normering og derved bedre ressourcer og kompetencer til den enkelte borger.

"Alle disse beslutninger er taget, fordi der er enighed om, at der skal ske noget på det her område. Det er klart, at vi ikke kommer i mål med det hele på én gang, men det er min klare forventning, at alle de ting, der er sat i gang, både på den korte og den lange bane, kommer til at gøre en forskel," siger vicekommunaldirektør Thomas Bille.

relaterede artikler

Udvalgsformand: Hegnsgården har problemer og vi har stort fokus på at løse dem 05. august 2021 kl. 11:46

Vred pårørende vil have handling efter svigermors dårlige oplevelser på Plejecenter Hegnsgården 04. august 2021 kl. 11:46