Kommune vil i bedre dialog med borgerne

Borgerne i Rudersdal Kommune er værdifulde sparringspartnere - også når der skal findes alternative løsninger. Kommunen har derfor indkøbt en ny digital platform, som skal hjælpe til mere borgerdialog og borgerinddragelse.

I efteråret indgik Rudersdal Kommunalbestyrelse en budgetaftale, hvor der blandt andet blev lagt vægt på ønsket om en styrket borgerdialog og borgerinddragelse - ikke mindst i forhold til dialogen med kommunens unge.

Økonomiudvalget har i onsdags derfor besluttet, at kommunen anskaffer CitizenLab, som er en velprøvet, digital platform, der kan understøtte dialogen borger til borgere og mellem borgere og politikere.

Kort fortalt skal borgerne via platformen kunne åbne »dialog-rum«, hvor borgergrupper kan forpligtige kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogen og bidrage til at kvalificere et givet emne. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse og i den forbindelse siger Rudersdals borgmester Jens Ive (V):

- Vores netop afsluttede borgersamlinger har i den grad vist, hvilken værdi der ligger i, at invitere borgerne med ind til at undersøge, overveje og finde nye veje og andre løsninger end dem, vi som politikere har forestillet os. Vi vil gerne meget mere af det. Det var det, vi aftalte med hinanden, da vi indgik budgetaftalen i efteråret, og vi er kun blevet bekræftet i, at vi skal endnu mere i dialog med borgerne og vi skal som politikere i endnu højere grad invitere borgerne indenfor, lyder det fra borgmesteren.

CitizenLab er en digital platform, som de seneste år har hjulpet mere end 200 byer og kommuner verden over med borgerinvolvering og borgerdrevne processer.

Meget brugbar platform - Platformen kan blandt andet bruges til at skabe mere tydelighed i de politiske processer. Den kan bruges til at danne grupper og fællesskaber, hvor der ide-udveksles blandt borgere på tværs af hele kommunen, og den kan være platformen, der understøtter og samler Rudersdal i et fællesskab om at omsætte borgersamlingens anbefalinger om FN´s verdensmål i konkrete, lokale initiativer, forklarer Jens Ive.

Ifølge budgetaftalen skal grupper af stemmeberettigede borgere i fællesskab kunne åbne de nye »dialog-rum« med kommunalbestyrelsens medlemmer.

For de unge gælder det, at der skal være minimum 30 unge i alderen 15 til 20 år - med fast bopæl i Rudersdal - for at kunne rejse et borgerforslag. For andre voksne gælder det, at der skal være mindst 200 stemmeberettigede borgere i Rudersdal for at kunne rejse et forslag.

CitizenLab anskaffes foreløbig for en to-årig prøveperiode. Kommunen forventer, at borgerportalen vil være aktiv og klar til brug fra juni 2021.