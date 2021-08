Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K), oplyser, at Social? og sundhedsudvalget sætter en strategiproces i gang for at ruste kommunen til fremtidens nære sundhedsvæsen. Arkivfoto

Kommune ruster sig til fremtidens sundhedsvæsen

Kommunen får større og større ansvar i fremtidens sundhedsvæsen, hvor der stilles nye krav til blandt andet midlertidige pladser.

Rudersdal - 03. august 2021

I Rudersdal Kommune oplever man, at en større andel af borgerne på de midlertidige pladser kommer fra hospitalerne, og at borgerne i højere grad end tidligere har multiple sygdomme. Det stiller nye krav til kommunen, herunder til de midlertidige pladser.

- Social- og sundhedsudvalget sætter en strategiproces i gang for at ruste os til fremtidens nære sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, hvor vi som kommune får større og større ansvar, og hvor vi sammen med hospitaler og almen praksis skal sikre de bedste forløb for borgerne, siger formanden for Social- og sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen (K).

Hun tilføjer:

- Strategiprocessen skal afdække kommunens fremtidige behov for midlertidige pladser og sikre, at kommunen kan tilbyde borgerne de rette typer af midlertidige ophold i takt med, at borgerne udskrives hurtigere og tidligere fra hospitalerne.

Mere specialisering Som led i strategiprocessen vil samarbejdspartnere og interessenter blive involveret for at skabe et fælles blik på de behov, kommunen står over for.

En større grad af specialisering, træning, koordinering og ikke mindst tættere dialog med behandlingsansvarlige læger er nogle af de behov, kommunen allerede nu har kunnet iagttage.

I processen ses der også på kommunens samlede kapacitet af midlertidige pladser, herunder er det intentionen at samle pladserne på én lokation i kommunen for at skabe et stærkt fagligt miljø.

Et vigtigt perspektiv i strategiarbejdet vil være at skabe organisatoriske rammer, som understøtter de nye behov og samtidig skaber grundlag for en god og solid drift af pladserne.

- Kommunens ambition er at levere midlertidige ophold af høj kvalitet og strategiprocessen skal afdække, hvordan de midlertidige pladser bedst muligt organiseres og dimensioneres, så rammerne understøtter behovet for specialisering og styrkelsen af de faglige miljøer i fremtidens nære sundhedsvæsen, siger Birgitte Schjerning Poulsen.

Strategiarbejdet forventes at løbe frem til marts i år, hvor kommunalbestyrelsen skal tage politisk stilling til sagen i forbindelse med budgetforslag 2023.