Lions Park Birkerød er centrum for en strid mellem Rudersdal Kommune, og det kommunen kalder den »tidligere« bestyrelse samt plejecentrets administrator Bjarne Johnsen. Seneste stridspunkt handler om et uanmeldt tilsyn på stedet, og hvor alvorlige mangler tilsynet afslørede. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kommune holder fast i bekymring for Lions Park Birkerød

Rudersdal Kommune har udsendt en pressemeddelelse, der afviser kritikken i et debatindlæg fra det kommunen kalder den tidligere bestyrelsesformand for Lions Park Birkerød.

Torsdag den 5. november greb Rudersdal Kommune ind på plejecentret, fordi et uanmeldt tilsyn fredag den 16 oktober havde vist, at der var »sundhedsfaglige mangler«. Ifølge Rudersdal Kommune blev det blandt andet konstateret, at de aktuelle retningslinjer for håndtering af corona ikke blev overholdt i nødvendigt omfang.

