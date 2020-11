Rudersdal Kommune bistod fra torsdag morgen ledelsen på Lions Park Birkerød med sundhedsfaglige kompetencer. Det sker som følge af, at håndtering af blandt andet corona har været mangelfuld, oplyser kommunen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kommune griber ind: Mangelfuld håndtering af Corona på plejecenter

Rudersdal - 06. november 2020 kl. 06:06 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Situationen på Lions Park Birkerød er alvorlig. Ikke alene har bestyrelsen for plejecentret på Bregnerødvej gennem længere tid ligget i åben strid med Rudersdal Kommune. Oven i det har et uanmeldt tilsyn fredag den 16 oktober vist, at der var sundhedsfaglige mangler. Ifølge Rudersdal Kommune blev det blandt andet konstateret, at de aktuelle retningslinjer for håndtering af corona ikke bliver overholdt i nødvendigt omfang. Rudersdals borgmester Jens Ive (V) siger i den forbindelse:

- Vi har i den seneste tid i stigende grad været bekymret for forholdene på Lions Park Birkerød og herunder, om der har været og er den nødvendige ledelsesmæssige fokus. Denne bekymring har vi desværre fået bekræftet. Vi er nødt til at handle, når det konstateres, at plejecenteret eksempelvis ikke foretager den nødvendige sundhedsfaglige dokumentation, men frem for alt når retningslinjerne for håndtering af corona ikke efterleves.

Jens Ive fortsætter:

- Bjarne Johnsen har som administrator for Lions Park Birkerød ansvaret for den sundhedsfaglige kvalitet på plejecentret. Det er åbenlyst, at han som advokat ikke har den faglige indsigt, der skal til, og det har givet en ulykkelig og utryg situation for beboerne og ikke mindst de pårørende. Den nuværende centerleder, Charlotte Bakke, har været sygemeldt siden starten af september, og hun har nu valgt at sige op, siger Jens Ive.

Han fortæller, at kommunen udover tilsynet også har modtaget en række bekymringsbreve:

- Corona-situationen skal tages meget alvorligt. Især i forhold til de sårbare ældre, der bor på et plejecenter. Derfor har vi været tvunget til at gribe ind. Vi bistår nu den daglige ledelse på Lions Park Birkerød med ledelsesteamet fra Plejecenter Frydenholm. I den forbindelse har det været meget positivt, at den konstituerede leder på Lions Park Birkerød er glad for kommunens bistand. Hun har simpelthen fået en utaknemmelig opgave uden samtidig at have de fornødne ressourcer. Hun har derfor udtrykt, at hun er meget glad for »opmandingen«.

Administrator glad for hjælpen Ifølge Jens Ive var administrator Bjarne Johnsen til stede torsdag morgen, da Rudersdal Kommune »rykkede ind« på Lions Park Birkerød.

- Han accepterede, at det var nødvendigt. Også han kunne se, at det ikke var forsvarligt, den måde tingene kørte på, lyder det fra Jens Ive.

Til det siger Bjarne Johnsen:

- Jens Ive og jeg er ikke enige om ret meget i sagen, og det gælder også her, men jeg vil godt kvittere for, at vi nu får tilført flere kvalificerede ressourcer på ledelsessiden, det gør det lettere at få eksempelvis hele den sværm af nye krav og retningslinjer, der strømmer til os på grund af COVID 19, hurtigt implementeret i den daglige drift, så tak for det.

Administratoren fortsætter:

- Jeg bliver dog nødt til at tilføje, at min plads på Lions Park Birkerød så absolut ikke er at være plejefaglig ledelse. Faktisk er jeg sikker på, at både beboere og personale er glade for, at jeg holder mig langt væk fra det. Det ville givetvis gå grueligt galt.