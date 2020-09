Kommune efter kirkegårdsklager: Vi har efterlevet informationsforpligtelsen

Rudersdal Kommune skriver, at den har efterlevet informationsforpligtelsen i forbindelse med de takststigninger på kirkegårdene, som blev vedtaget i 2016. Beslutningen blev ikke meldt direkte ud til gravstedernes skødeholdere, hvilket har fået to borgere til at stå frem i Frederiksborg Amts Avis og klage over den fremgangsmåde.

Rudersdal - 13. september 2020 kl. 15:17 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil videre er to borgere stået frem i Frederiksborg Amts Avis og har fortalt om, hvordan de har klaget over, at Rudersdal Kommune i 2017 satte priserne på kirkegårdene op uden direkte at informere gravstedernes skødeholdere om prisstigningen.

Frederiksborg Amts Avis har fredag modtaget følgende skriftlige svar vedrørende den verserende debat om kirkegårdstaksterne:

»Kommunen er af den opfattelse, at der er tale om en generel takststigning, som er gældende for alle nuværende såvel som fremtidige brugere af gravsteder i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune henholder sig endvidere til, at oplysningerne om takststigningen er blevet annonceret på kommunens hjemmeside samt i lokalaviser. Herudover har takststigningen været i høring hos menighedsråd mv. Kommunen er derfor af den opfattelse, at informationsforpligtelsen om den ændrede takst er efterlevet«.

I torsdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis kunne man desuden læse, at 2. viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen (K) ikke havde set en afvisning af en klage, som var sendt fra forvaltningen på blandt andre hendes vegne.

Afvisningen var sendt til Birgitte Ehrhardt, som har et familiegravsted på Søllerød Kirkegård.

- Jeg synes, at det er en ekstremt dårlig fremgangsmåde, som jeg tager afstand fra, sagde 2. viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen om, at svaret på klagen var sendt i hendes navn, uden at hun havde set det.

Fredag modtog Frederiksborg Amts Avis følgende skriftlige svar fra direktør i kommunen Iben Koch:

- På forvaltningens vegne beklager jeg, at vores svar til Birgitte Erhardt er kommet til at stå som et svar Birgitte Schjerning Poulsen står bag. Der er tale om et kortfattet forvaltningsmæssigt svar og ikke et politisk. Jeg har efterfølgende været i dialog med Birgitte Schjerning Povlsen og beklaget dette.