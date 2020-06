Grundvandet skal der passes på. Rudersdal Kommune er derfor ude med en ny kampagne, hvor havecentre og byggemarkeder samt borgere opfordres til at stoppe brugen af pesticider.

Kommune: Stop nu brugen af gift

Rudersdal - 21. juni 2020 kl. 20:19 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal opfordrer nu i et åbent brev alle haveejere til ikke at bruge giftstoffer i deres haver. Sammen med tips til giftfri havepleje og en »frit lejde-kampagne« i sensommeren 2020, hvor man kan aflevere pesticider, skal brevet inspirere borgerne til at stoppe brugen af giftstoffer i haven. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Her opfordrer kommunen blandt andet også havecentrene og byggemarkeder til at støtte op om et giftfrit Rudersdal ved at indstille salget af pesticider og i stedet tilbyde naturlige alternativer.

- I Rudersdal Kommune vil vi gerne bevare biodiversiteten og passe godt på det grundvand, vi engang skal bruge som drikkevand. Derfor bruger vi ikke sprøjtemidler eller anden gift på de kommunale arealer, siger Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

- Men hvis det virkelig skal have effekt, må vi have de private grundejere med, for vi bor næsten alle sammen oven på vores grundvand; og de giftstoffer der bruges på græsplæner, bede, og mellem fliserne risikerer at ende i det vand, vi engang skal drikke. Derfor henvender vi os nu direkte til alle haveejere, for der sælges generelt mange sprøjtemidler til anvendelse i de danske haver. Af samme årsag skriver vi også til havecentre, byggemarkeder og lignende med en opfordring til hverken at anvende eller forhandle sprøjtemidler, fortsætter han.

Rudersdal Kommune indgik i sommeren 2019 samarbejde med Birkerød Vandforsyning, DN og Novafos om et giftfrit Rudersdal. I efteråret 2019 kunne kommunen erklære, at den driver 10 millioner kvadratmeter af sine arealer giftfrit. I vinteren 2019 blev det meddelt, at man på alle udlejede kommunale arealer skal stoppe brugen af pesticider.

- Det her er næste skridt. Vi skal have borgere og forhandlere til at støtte op om et giftfrit Rudersdal, påpeger den radikale udvalgsformand.

På kommunens hjemmeside kan interesserede læse mere om kommunens arbejde for et giftfrit Rudersdal og om samarbejdet med DN og vandforsyningerne. Det er på: »www.rudersdal.dk/GiftfritRudersdal«.