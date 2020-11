Kommune: Mere genbrug på genbrugspladser

For at øge mængden af direkte genbrug vil Norfors give borgerne mulighed for at komme af med deres brugte ting.

"Jeg er glad for, at vi har fundet en model, der tillader direkte genbrug, og som også kan fungere i det daglige. Nu kan vi give genanvendelse et ekstra løft, fordi borgerne direkte kan aflevere deres brugte ting til glæde og gavn for andre. Det er synd og skam at smide ting ud, som sagtens kan få nyt liv et andet sted," siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller i en pressemeddelelse. Jk