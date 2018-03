Henriette Tybjerg, Maria Markworth og Ruth Lundgaard Larsen fra Det Forebyggende Team med pris og blomster. Foto: Carsten Foldbæk

Kommunalt forebyggelsesteam modtager pris

Rudersdal - 24. marts 2018 kl. 07:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg (SUFO), som er repræsenteret i 86 af landets 98 kommuner, har netop holdt årskonference på Hotel Nyborg Strand. Her modtog Det Forebyggende Team i Rudersdal Kommune prisen for Årets Tiltag 2018 med begrundelsen, at tiltaget »Passer du på dig selv, når du passer på din syge ægtefælle?« er med til at gøre en forskel for borgerne i målgruppen, samtidig med at det er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Det Forebyggende Team under Ældreområdet i Rudersdal Kommune besøger årligt cirka 1500 borgere over 75 år og taler med dem om, hvordan de trives og klarer hverdagens gøremål. I den forbindelse er medarbejderne blevet opmærksomme på, at nogle ældre måske i mange år passer en kronisk syg ægtefælle men glemmer at tage vare på sig selv.

At leve med en kronisk syg ægtefælle, som man skal tage vare på kan føre til, at den raske ægtefælle kan have svært ved at overskue tingene og oplever ensomhed, uretfærdighed og måske også frustration og vrede.

- Det er følelser, som er naturlige, når man er ægtefælle til en, som er ramt af kronisk sygdom i en sådan grad, at vedkommende ikke længere kan klare sig selv, siger Ruth Lundgaard Larsen fra det Det Forebyggende Team.

Hendes kollega Birgitte Oppfeldt tilføjer:

- Den raske ægtefælle hjælper måske med personlig pleje og sørger for mad og drikke og medicin. Eller følger den syge ægtefælle til læge eller på hospitalet og holder styr på behandling og aftaler. Måske har vedkommende delvis mistet sin gode ven og samtalepartner. Det er sådanne udfordringer, som mange par står over for, siger Birgitte Oppfeldt.

Maria Markworth, der også er tilknyttet Det Forebyggende Team, mener, at det er vigtigt, at man er åben overfor omverden, hvis man står i en situation med en kronisk syg ægtefælle. Hvis man holder det for sig selv, kan det nemlig fører til isolation.

- Det er min erfaring fra de forebyggende hjemmebesøg, at de par, som vælger at fortælle åbent til familien og omgangskredsen om de udfordringer, de står med, i højere grad modtager tilbud om hjælp på forskellig vis. Andre par, som ikke fortæller om sygdommen, oplever en større grad af isolation fra deres omgangskreds, og de kommer til at stå meget alene med de udfordringer, som sygdommen giver. Jeg vil opfordre til, at man er åben omkring sygdommen og tager imod støtte fra familie og venner, siger Maria Markworth.

