En ny kommunal plan skal have sørge for et fortsæt fokus på at udvikle Rudersdal Kommune som cykel-kommune. Foto: Rudersdal Kommune

Kommunalt fokus på cyklisme

Rudersdal - 16. april 2018 kl. 06:50 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny plan - »Det aktive liv på to hjul i Rudersdal« - skal sikre kommunalt fokus på cykling. Planen skal være medvirkende til, at borgerne i Rudersdal Kommune kan få flere og bedre oplevelser på cykel.

Ønsket med planen er ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune at skabe synergi og synlighed for Rudersdals borgere omkring det at cykle. Det overordnede formål er at inspirere Rudersdals borgere til at se cyklen som det naturlige valg til transport og i fritiden.

Både Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget har netop givet grønt lys til, at der også i perioden 2018-2021 arbejdes videre med at udbrede cyklisme, at der kommer flere kulturelle oplevelser på to hjul, og ikke mindst at trafiksikkerheden for de små og store bløde trafikanter er i orden.

- I Rudersdal er det vigtigt for os fortsat at have fokus på det at cykle, fordi vi ved, at det både er sundt for os mennesker og for miljøet. Med den nye handleplan kan borgerne i Rudersdal se frem til flere og endnu bedre oplevelser på to hjul, siger Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S).

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), supplerer:

- Der arbejdes også på en særskilt handleplan, der skal afløse handleplanen for cyklister og fodgængere fra 2011. Den nye plan har snitflader til indsatserne i »Cykling i Rudersdal«, og fokuser i højere grad på de fysiske foranstaltninger, der forbedrer forholdene for cyklister. Det er vigtigt for os at skabe størst mulig tryghed og sikkerhed omkring det at cykle.