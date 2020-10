Rudersdal Kommune er nødt til at reagere, når der er tvivl om, at offentlige midler bruges korrekt og når en bestyrelse ikke er lovligt sammensat og udpeget, lyder det fra kommunaldirektør Birgitte Lundgren. Foto: Rudersdal Kommune Foto: Fotograf Carsten Andersen

Kommunaldirektør: Strid med Lions handler om ansvar og økonomi

Lions Park Birkerøds administrator, advokat Bjarne Johnsen, beskylder i Frederiksborg Amts Avis mandag Rudersdal Kommune for at bruge »mafialignende metoder«. Kommunaldirektør Birgitte Lundgren opfatter påstanden sådan, at metoderne skulle bruges til at dække over, at Lions Park Birkerød gennem årene er gået glip af et to-cifret million beløb i driftstilskud. Til det siger hun:

- Rudersdal Kommune er hverken enig i, at Lions Park Birkerød er gået glip af et større millionbeløb, eller at Rudersdal Kommune ikke har fulgt den budgettildelingsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog i 2010. Det er korrekt, at der har været et forløb om budgettildelingen til Lions Park Birkerøds plejecenter, men det blev afsluttet forud for regnskabsaflæggelsen for 2019.

Kommunaldirektøren forklarer, at kommunen til gengæld er af den opfattelse, at bestyrelsen for Lions Park Birkerød ikke har været legitim siden 1. maj 2020. Det var baggrunden for, at kommunen opsagde driftsaftalen med Lions Park Birkerød allerede i december 2019. Forud for opsigelsen bad kommunen bestyrelsen for Lions Park Birkerød bekræfte, at man ville følge Lions Clubs International Danmarks anvisninger om udpegningsret. Da det ikke skete, opsagde kommunen driftsaftalen, da kommunen har pligt til at sikre, at en bestyrelse, der varetager opgaver for kommunen, og hvor der sidder to politisk udpegede medlemmer, er lovligt sammensat og beslutningsdygtig.

- Ellers risikerer vi, at bestyrelsen træffer ugyldige beslutninger, påpeger Birgitte Lundgren.

Kommunaldirektøren uddyber ved at præcisere, at sagen fra kommunens synspunkt primært drejer sig om, den nuværende bestyrelse er lovlig og berettiget til at handle på Lions Park Birkerøds vegne, og om der er uregelmæssigheder i institutionens regnskabspraksis.

Lions Club nedlagt Overfor Frederiksborg Amts Avis forklarer Birgitte Lundgren at for at forstå tvisten om bestyrelsens lovlighed, er det nødvendigt at gå et par år tilbage i tiden - nærmere bestemt til den 18. maj 2018, hvor Lions CLUB Birkerød på en ekstraordinær generalforsamling valgte at nedlægge sig selv. Samtidig overførte den alle sine aktiviteter til søster-klubben i Søllerød.

Herunder også retten til »udpegning af medlemmer til de pladser Lions Club Birkerød har i bestyrelsen for Lions Park Birkerød, dog således at de daværende bestyrelsesmedlemmer først nedlagde deres mandat pr. 1. maj 2020«.

- Så skulle alt sådan set have været i den skønneste orden. Lions Club Søllerød ville herefter kunne udpege tre medlemmer og Rudersdal Kommune to medlemmer til institutionen Lions Park Birkerød, siger Birgitte Lundgren.

Den 11. september 2019 beslutter bestyrelsen i Lions Park Birkerød imidlertid, at retten til at udpege Lions Clubs bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød ikke bør ligge hos Lions Club Søllerød, men i stedet hos Lions Club Hillerød. Det er lige præcis den ændring, som hverken Lions Clubs International Danmark eller kommunens advokat, advokatfirma Poul Schmith, ifølge Birgitte Lundgren, anerkender som gyldig. Og det er et problem. For det gør i kommunens øjne den nuværende bestyrelse illegitim.

Ønske om friplejehjem Efterfølgende er Rudersdal Kommune også blevet bekendt med, at Lions Park Birkerød har ansøgt Sundhedsstyrelsen om at blive omdannet til »friplejehjem«, og at Lions Park Birkerød er blevet certificeret som fripleje-leverandør allerede i marts i år.

Og det har bekymret Rudersdals borgmester Jens Ive (V), der oplyser, at det har bekymret hele kommunalbestyrelsen, at man på den måde ønsker at ændre plejehjemmets status uden at være i dialog med kommunen om det - ligesom certificeringen er givet til en bestyrelse, der ikke længere har et »legitimt« mandat.

Kommunaldirektøren understreger:

- Det er ikke ønsket om at blive et friplejehjem, der er problemet. Det er til gengæld det manglende samarbejde med en legitim bestyrelse. Kommunen har en tilsynspligt for alle plejecentre, der ligger i kommunen. Når vi ikke kan kommunikere med en bestyrelse for et plejecenter, bliver vi bekymrede for, om plejeopgaven bliver løftet forsvarligt. Det gælder ligegyldigt, hvilken form plejecentret drives i. Det er kommunalbestyrelsens - og kommunens - ansvar at påse, at både nuværende og fremtidige beboere på Lions Park Birkerød får den rette pleje, og at økonomien forvaltes forsvarligt. For mig vil det være helt naturligt, at bestyrelsen samarbejder med kommunen om at løse denne opgave, lyder det fra Birgitte Lundgren.

Uregelmæssigheder? Men sagen stopper ikke her...

For ifølge Rudersdal Kommunes øverste administrative leder, så handler miseren ikke bare om ansvar og bestyrelseslegitimitet. Den handler i høj grad også om økonomi.

- Modsat administrators påstand om at være blevet snydt for et betydeligt driftstilskud, så er det Rudersdal Kommunes opfattelse, at der gennem de senere år har været markante uregelmæssigheder i Lions Park Birkerøds regnskaber og løbende planlægning, siger Birgitte Lundgren, der fortsætter:

- Administrators påstand om, at Lions Park Søllerød skylder kommunen 30 millioner kroner, og at Lions Park Birkerød skal finansiere dette, er grebet ud af den blå luft. Tværtimod har vi haft et stadigt stigende problem med at få indsigt i Lions Park Birkerøds økonomiforbrug, der i 2019 endte med et merforbrug på fire millioner kroner, som vi ikke kunne få en forklaring på. Derfor har vi som en del af kommunens helt normale opfølgning gennemført en nærmere analyse af forholdene. Desværre har denne analyse peget på en række, mulige uregelmæssigheder, som vi nu har bedt revisionsfirmaet KPMG undersøge nærmere ved en ekstern og uafhængig revision. Desværre har vi i den sammenhæng ikke mødt samarbejdsvilje fra administrator, der ikke har udleveret de oplysninger, som vi har bedt om, lyder det skarpt fra Lundgren.

Eventuel erstatning Rudersdal Kommune har derfor gjort både de hidtidige medlemmer af bestyrelsen i Lions Park Birkerød og administrator opmærksomme på, at kommunen vil rejse et eventuelt erstatningskrav, hvis den igangværende eksterne revisorundersøgelser dokumenterer uregelmæssigheder og herunder, at der er oparbejdet en formue på uretmæssig vis.