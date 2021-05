Formand for Rudersdal FC, Morten Sandorff, glæder sig over, at politikerne anerkender borgernes behov fot at bruge naturen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Kommunalbestyrelsen forlanger fokus på friluftslivet i skovene

Rude Skov og Jægersborg Hegn er udlagt til såkaldt urørt skov. Endnu er det uklart, hvad det kommer til at betyde mængden og omfanget af friluftsaktiviteter i skovene, men står det til Kommunalbestyrelsen, skal der gerne være plads til nye aktiviteter, som blandt andet discgolf, i fremtiden.

Rudersdal - 05. maj 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Hvordan får borgerne og friluftsfolket lov at bruge skovene i fremtiden? Det spørgsmål er ret centralt netop nu her i kommunen, hvor Rude Skov og Jægersborg Hegn af Miljøministeriet og Naturstyrelsen er blevet foreslået udlagt som urørt skov. Et forslag, som netop har været i høring.

Urørt skov betyder, at det er helt slut med kommerciel skovdrift, at der først og fremmest bliver lagt stor vægt på at øge biodiversiteten, og at man bevarer kulturhistoriske spor i skovene. Derudover skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene.

Naturstyrelsen skriver blandt andet i sit forslag, at "i forbindelse med etablering af nye friluftsfaciliteter skal der ske en afvejning mellem blandt andet faciliteternes betydning for friluftslivet og for naturværdierne."

Spørgsmålet er så, hvordan man balancerer disse hensyn.

I Rudersdal er man fra politisk hold blevet enig om at understrege, at der fortsat skal være god plads til friluftslivet. Også til det, der ikke er der i forvejen.

I onsdags besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde, at kommunens høringssvar, foruden at tilslutte sig intentionerne omkring udpegning af urørt skov, også skulle indeholde en opfordring til:

"At der fortsat skal være et stærkt fokus på borgernes adgang til skovene, så fritidsaktiviteter og det aktive friluftsliv fremover kan udvikles yderligere med nye initiativer, til gavn og glæde for borgerne."

Det er en skærpelse i ordvalget af de indstillinger, som oprindeligt blev besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Skal kunne bruge naturen Kristine Thrane (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, er glad for, at Kommunalbestyrelsen kunne blive enige om at slå et større slag for borgernes adgang til skoven.

"Det er rigtig vigtigt at have fokus på øget biodiversitet. Det støtter vi selvfølgelig op om, og vi gør allerede en stor indsats for det i kommunen. Det er nemlig værd at huske, at vi er blandt de kommuner i landet, hvor biodiversiteten har de bedste vilkår. Det skal vi selvfølgelig blive ved med, og vi kan stadig blive endnu bedre. Men vi skal altså også kunne bruge naturen," siger Kristine Thrane til Rudersdal Avis.

Oprindeligt var man i fagudvalgene blevet enige om, at kommunens høringssvar skulle indeholde en formulering om, at man forudsætter, at friluftsaktiviteter skulle kunne "fortsætte i uændret omfang."

Underforstået, at det friluftsliv, som rigtig mange borgere allerede nyder i Rude Skov og Jægersborg Hegn, hvad enten det er med vandresko, fuglekikkerter eller cykelshorts, skulle have lov at fortsætte.

Men Kristine Thrane mener, at der også i fremtiden skal være plads til nye aktiviteter og en udvikling af friluftslivet i de urørte skove - selvfølgelig med respekt for naturen.

På kommunalbestyrelsesmødet i onsdags kommenterede hun således:

"Det er også vigtigt for os at sætte alle lige, og det er også vigtigt for os at se på, hvad der er af aktiviteter nu, og hvad det er for aktiviteter, der bliver tilladt fremover, så der ikke er nogen, der bliver forfordelt. Alle skal have lige ret til at være i naturen."

Der hentydede hun for eksempel til foreningens Rudersdal FCs årelange kamp for at få lov at opføre en discgolfbane i den sydlige del af Rude Skov. En sag, som vi har omtalt i avisen før, og som længe har stået stille, blandt andet fordi Naturstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, om discgolf harmonerer med retningslinjerne for urørt skov.

"Jeg synes ikke, at en discgolfbane er mere indgribende end for eksempel at køre mountainbike. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke vil skyde på mountainbikerne, jeg synes, det er fint, at man bruger skoven til det, men hvis man kan have mountainbikes i skoven, så mener jeg også, at der kan være en discgolfbane," siger Kristine Thrane.

Sag skaber præcedens I Kommunalbestyrelsens høringssvar står der nu også specifikt, at Naturstyrelsen meget gerne må sætte gang i den sag igen. Blandt andet fordi, som man husker Naturstyrelsen på, at styrelsen selv tidligere har anvist et område i Rude Skov som egnet til discgolf.

Samtidig tilbyder kommunen at deltage i en aktiv dialog med Naturstyrelsen om etablering af et discgolf-område i Rudersdal.

Morten Sandorff, formand for foreningen Rudersdal FC og den utrættelige ildsjæl bag denne forenings bestræbelser på at få lov at opføre en discgolfbane i et område af Rude Skov, er glad for, at kommunen nu skærper tonen overfor Naturstyrelsen.

"Jeg er virkelig glad for, at vores politikere anerkender borgernes behov for at kunne bruge naturen. Og at de gør klart over for Naturstyrelsen, hvilke forventninger, de har," siger Morten Sandorff.

Han og foreningen har brugt mange, frivillige, kræfter på at overbevise politikerne om, hvad han mener er på spil i forhold til friluftslivets plads i de kommende urørte skove.

Helt konkret har han på eget initiativ bestilt og fået udarbejdet en ekspertrapport i forhold til discgolfbanen og dens potentielle betydning for det foreslåede areal i Rude Skov, hvor foreningen længe har håbet på at kunne opføre et offentligt tilgængeligt discgolfspor.

Rapporten "frikender" discgolf-anlægget, som der allerede har været megen lokal diskussion omkring. Men det handler langt fra kun om discgolfbanen i Rude Skov, mener Morten Sandorff.

"Det handler ikke om min kamp for discgolfbanen. Det, der for alvor har sat mig i gear, er hele perspektivet i det her i forhold til alle borgere. Denne sag danner præcedens for al fremtid i urørt skov. Især når der foreligger en faglig rapport, som klart frikender discgolfens påvirkning i forhold til biodiversiteten. Hvis ikke, der bliver plads til en aktivitet som discgolf i urørt skov, så kan der ikke blive plads til noget som helst," siger han.

Morten Sandorff har ventet længe på at få lov at gå i gang, og hans tålmodighed har været udfordret undervejs. Blandt andet fordi, foreningen har rejst fondsmidler, som skal tilbagebetales, hvis de ikke er brugt inden efteråret.

Først svar til næste år Men han og andre med planer og ideer til nye aktiviteter i Rude Skov og Jægersborg Hegn må nok indstille sig på at vente en rum tid endnu, før der kommer klarhed over, hvilke retningslinjer, der kommer til at gælde for fritidslivet.

"Alle de høringssvar, som er kommet ind på landsplan, omkring udpegningen af for eksempel Rude Skov, som urørt Skov skal nu gennemgås centralt i Naturstyrelsen. Det samme gælder for retningslinjerne for urørt skov, som skal behandles i Miljøministeriet," forklarer skovrider Kim Søderlund og fortsætter:

"Derfor afhænger processen og tidshorisonten jo meget af, hvad der er kommet af bemærkninger i høringen. Når ministeren efterfølgende fortæller, hvordan retningslinjerne ser ud, skal vi lave forvaltningsplaner. Så jeg kan ikke sige noget om, hvor den sag havner, før vi får de retningslinjer. Først når vi får dem kan vi gennemgå tingene lokalt. Og forvaltningsplanen kommer også ud i en høring. Mit bedste bud er, at det først er engang i slutningen af 2022, før man for eksempel ved, om ministeriet som grundejer vil sige ja eller nej til en discgolfbane i Rude Skov," siger skovrideren og forklarer, at det er vigtigt at balancere alle hensyn og synspunkter.

For eksempel anfører han, at der også er delte meninger om discgolfbanen i Rude Skov - for eksempel har Danmarks Naturfredningsforening erklæret sig imod.