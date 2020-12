Coronaen har ikke fået bugt med alle traditionerne, Vedbæk Garden har i den forløbne uge været på den årlige juletour rundt til området plejecentre. Foto: Vedbæk Garden

Kommer olde hjem til jul?

Alle kommunens plejecentre er ramt af midlertidige besøgsrestriktioner

Rudersdal - 18. december 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Den gode nyhed er, at der i skrivende stund ikke er smittetilfælde med coronavirus på nogle af Rudersdals plejecentre, kommunale eller private. Så det er bare med at fortsætte med at følge de anbefalinger, vi kender til hudløshed, bogstavelig talt, når det handler om at vaske og afspritte hænderne.

Niveauet under besøgsforbud, som rammer lige så snart smitten indfinder sig, er midlertidige besøgsrestriktioner. Restriktioner, der aktuelt gælder for alle kommunens plejecentre, midlertidige pladser samt sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber.

Julefest med én gæst Det betyder blandt andet, at plejecenterbeboere har meget begrænsede muligheder for at holde julefest med familien i plejeboligen. Eller som man på Plejecenter Bistrupvang har skrevet ud til de pårørende:

'Pga. corona-restriktioner kan vores beboere invitere dén nærmeste pårørende til juleaften i beboerens egen bolig, da besøg ikke er tilladt på fællesarealerne - ej heller for at være hjælpsom.

Hvis en beboer ønsker at invitere på julemiddag, skal man aftale arrangementet med medarbejderne i bo-enheden inden d. 17/12.

Vi gør opmærksom på at medarbejderne er her for beboernes skyld og man, som gæst, skal være indstillet på at hjælpe med det praktiske i borgerens bolig.'

Restriktionerne Påbuddet om de midlertidige besøgsrestriktioner er givet af Styrelsen for Patientsikkerhed som reaktion på stigende smittetal i Københavnsområdet. De betyder, at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kun kan ske i en kritisk situation, eller hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Ellers skal besøg ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende, altså to ud over den nærmeste pårørende, dog højst to nære pårørende ad gangen. Derudover kan besøg i andre situationer foregå udendørs. Uanset årsager skal besøg altid aftales med plejecenteret på forhånd.

Begrænset besøg Antallet af besøgende i besøgsrum er afhængigt af besøgsrummet størrelse. Det tilladte antal besøgende kan derfor være forskelligt på de enkelte centre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen Der kan også være forskel på, hvor længe et besøg kan vare. På Plejecenter Frydenholm gør man opmærksom på, at den besøgende ikke have, eller have haft sygdomssymptomer i mindst 48 timer. Her kan et besøg vare 45 minutter og personalet skal rengøre rummet efter hvert besøg.

På Lions Park Søllerød kan et besøg højst vare 30 minutter. Her har man regnet ud, at antallet af besøgsmuligheder i besøgsrum svarer til, at alle beboere, som minimum, kan få besøg en gang om ugen.

Både ude og hjemme Men der er jo også den mulighed, at beboerne kan besøge familien, juleaften eller for den sags skyld hvilken som helst aften. For besøgsrestriktionerne gælder kun den ene vej på plejecentrene, der trods alt ikke er fængsler. En mulighed man på Bistrupvang også gør opmærksom på:

'For at prioritere en hyggelig juleaften for de beboere, som er hjemme på Bistrupvang juleaften, beder vi om at de beboere, der skal i byen, tager afsed inden klokken 17.00 og kommer man hjem inden kl. 21.00 skal man være forberedt og indstillet på, at det er fælleshygge, der prioriteres og ikke individuel hjælp i den enkelte bolig.'