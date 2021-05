Se billedserie Preben Etwil er formand for Frivilligcentret i Rudersdal.

Send til din ven. X Artiklen: Kom til debatmøde: Hvordan passer vi på de pårørende? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til debatmøde: Hvordan passer vi på de pårørende?

12 foreninger i Rudersdal inviterer til et fælles temamøde for pårørende, borgere, foreninger og politikere i Rudersdal. Det er på onsdag den 26. maj.

Rudersdal - 20. maj 2021 kl. 05:22 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Pårørende kan være en ressource for både patienten og sundhedsvæsenet. De pårørende kender den nærtståendes behov, symptomer og sygdom. Men pårørende føler sig ofte overset, når deres nærmeste rammes af alvorlig sygdom, handicap mv. Det kan gøre det ekstra svært at komme igennem en vanskelig tid for de pårørende, og det gælder både voksne børn og unge pårørende. At være pårørende kan have en række negative psykiske, fysiske og sociale konsekvenser, og socialt sårbare grupper kan være i en særligt vanskelig situation.

Så hvordan passer vi bedre på de pårørende, så de ikke står alene?

Det spørgsmål rejser 12 foreninger i Rudersdal på et fælles tema- og debat-møde for pårørende, borgere, foreninger og politikere i Rudersdal. Det holdes på onsdag den 26. maj fra klokken 19.00-21.30 på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Sri Sai Das er formand for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal og initiativtager til fællesmødet sammen med Frivilligcenter Rudersdal

Glæder sig til debatten - Vi glæder os til at rejse debatten om, hvordan vi i fællesskab kan forbedre vilkår for pårørende. I Kræftens Bekæmpelse er vi for tiden særligt optaget af at finde veje til at støtte børn, der er pårørende, siger Sri Sai Das, som er formand for Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal og initiativtager til fællesmødet sammen med Frivilligcenter Rudersdal.

Frivilligcenter Rudersdal glæder sig over den store opbakning fra politikere og foreninger

- Mødet samler 12 foreninger på tværs af mentale og fysiske sygdomme og handicapgrupper og dermed får vi et overblik over alle de tilbud der er til pårørende i foreningslivet. Det er både godt for pårørende og for foreningerne selv. På den måde kan alle parter hente inspiration fra hinanden på dette vigtige område, siger Preben Etwil, formand for Frivilligcentret.

De medvirkende foreninger er udover Kræftens Bekæmpelse og Frivilligcentret også Hjerteforeningen, SIND, Ældre Sagen, DemensNetværk, Parkinsonforeningen, Røde Kors Søllerød, Forældreforeningen, Foreningen Peers - Bro til Hverdagslivet, Danske Handicap Organisationer og Dansk Handicapforbund.

Mødet får opbakning fra alle politiske partier, og efter mødet vil Frivilligcentret samle og offentliggøre en vejviser til tilbud for pårørende.

Aftens program kan se på »www.frivilligcentret.dk« under »Fremtidens pårørende i Rudersdal«.