Trænger du også til at opleve verden uden for Danmark igen, så er det her et godt bud på en genvej.

Kom på rejse i Europa hjemme fra lænestolen

Drømmer du om at komme ud og se noget nyt, men har du ikke mulighed for at rejse ud? Så har Ældre Sagen i Rudersdal og Rudersdal Kommune et godt tilbud.

"Rejserne giver mulighed for, at ensomme ældre kan komme med i et onlinefællesskab og kan give noget at tale om og noget at stå op til," fortæller formanden for Ældre Sagen i Rudersdal Gerner Nielsen i en pressemeddelelse.