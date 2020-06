Se billedserie »Haveslangen i Rudersdal« er navnet på en ny gruppe, hvor 10 haveejere viser deres haver frem. Det er på søndag den 28. juni. Bodil Schmidts have med fantastiske klippede hække.

Kom og få inspiration til haven

Rudersdal - 25. juni 2020 kl. 12:02 Af Af Lars Sandager Ramlow

Flere haveejere i Rudersdal Kommune har slået sig sammen i en helt ny gruppe, som de kalder »Haveslangen i Rudersdal«. Navnet symboliserer den række af dejlige haver, som bugter sig gennem et større område omkring Birkerød og Holte.

- Der findes også et tiltag i kommunen, som hedder »KulturSlangen«, med forslag til forskellige ture gennem by og natur. Det er denne idé, som ligger til grund for Haveslangen. Dette er ikke en forening, bare en flok »havetosser«, som deler den samme interesse og har lyst til at vise deres haver frem, skriver Haveslangen i Rudersdal i en pressemeddelelse.

Der har i flere år været tradition for åbne haver i kommunen. Det startede for nogle år siden, da tre haveglade genboer/naboer besluttede sig til at slå lågerne op på samme dag. Ideen bredte sig, og der kom flere og flere haver med, efterhånden fordelt over store dele af kommunen.

- Håbet er at tiltrække flere besøgende, når vi holder åbent på den samme dag. Alle haver ligger nær hinanden indenfor en radius af ganske få kilometer. Da åbningstidspunkterne er forskellige, kan de besøgende i ro og mag tage fra sted til sted i bil, på cykel eller gående, lyder opfordringen i pressemeddelelsen.

Ti haver deltager I år deltager i alt ti haver i Holte og Birkerød. Antallet skifter fra år til år, nye kommer til, mens andre holder pause. Haverne er vidt forskellige, både i størrelse, beliggenhed og udformning, så der er masser af ideer at hente for enhver, der søger inspiration.

- Det er altid sjovt at få lov til at komme indenfor lågerne, på besøg i private haver, der ellers ikke er adgang til. Det giver mulighed for at man kan få sig en god snak med både ejerne og de andre besøgende - for alle deler jo den samme interesse. Mange steder er der salg af planter fra haven og/eller haverelaterede ting. Tilmed til overkommelige priser. Der er ingen entré - og alle forskrifter vedrørende Corona bliver naturligvis overholdt, skriver Haveslangen i Rudersdal om arrangementet.

Haveslangen er oprettet af Nina Ewald, der gerne tager imod flere, der har lyst til at være med næste gang, der holdes fælles »Åben have« arrangement.

Interesserede kan læse mere om og følge Haveslangen i Rudersdal på facebook, ligesom man kan finde en oversigt over de åbne haver her.