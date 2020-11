Kogebogsforfatter får pris for 40 års vegetaropskrifter

Fakta

Mikkel Hindhede var en af de største ernæringsforskere i det 20. århundrede, og var blandt andet leder af Statens Laboratorium for Ernæringsundersøgelser og er kendt som forskeren, der fik danskerne til at spise meget mindre kød. Dansk Vegatirisk Forening indstiftede i 2017 en pris opkaldt efter Mikkel Hindhede. Prisen gives til en person, som har ydet en særlig indsats for at fremme plantebaseret kost.