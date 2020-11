Køb cykelstjernens villa i Vedbæk

For huset, der rummer 399 kvadratmeter bolig, skal der betales 12 millioner kroner – hvilket svarer til en kvadratmeterpris på cirka 30.000 kroner. Selvom det kan lyde som et svimlende beløb, cykelstjernen forventer at få for sine kvadratmeter – så er kvadratmeterprisen faktisk i den ganske beskedne ende for området.

Ifølge Boligas tal koster en gennemsnitlig villa-kvadratmeter i det kystnære postnummer nemlig for øjeblikket godt 45.600 kroner.