Knuste rude til supermarked og gik ind

Mandag klokken 15.16 blev det anmeldt, at der søndag klokken 03.42 havde været indbrud i Føtex på Stiholmsvej i Birkerød. Ukendte gerningspersoner havde skaffet sig adgang til forretningen ved at knuse en rude på siden af bygningen. På tidspunktet for døgnrapportens udgivelse var det ikke oplyst, om der var stjålet noget i forbindelse med indbruddet. Det skriver Nordsjællands Politi.