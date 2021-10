Se billedserie Ved konferencen på Nærum Gymnasium arbejdede 12 grupper med idéer i workshops, det blev til i alt 75 forslag til gavn for en grøn omstilling. Fotos: Rudersdal Kommune Foto: ANDERS NISSEN

Klunserne fører an på kommunens vej mod en bæredygtig fremtid

Du kan blive en af de første, der frit kommenterer og vælger mellem 75 forslag til et mere bæredygtigt Rudersdal på kommunens ’sammenom’-hjemmeside.

Hvad har grøn omstilling og målet om at være CO2-neutral i 2050 med klunsere på kommunens genbrugspladser at gøre? Jo, ser du ....

200 borgere var for nylig samlet til bæredygtighedskonference på Nærum Gymnasium. Interessen for at deltage havde været så stor, at kommunen noget usædvanligt måtte lukke for tilmeldinger inden tilmeldingsfristens udløb.

- Det er virkelig et tema borgerne engagerer sig i, siger en imponeret borgmester Jens Ive (V), der selv deltog i konferencen.

Konferencen byggede videre på et grundlag, anbefalinger som Borgersamlingen afleverede til kommunalbestyrelsen før sommerferien. Borgersamlingen bestod af 37 repræsentativt udvalgte borgere, valgt mellem mere end 800 borgere, som havde vist interesse for at deltage.

75 forslag på nettet De 200 deltagere til konferencen lagde heller ikke fingrene imellem, men landede med i alt 75 idéer, anbefalinger, forslag inden for seks hovedtemaer: Grøn transport, biodiversitet, fællesskaber og social bæredygtighed, grøn energi, forbrug og cirkulær økonomi samt klimatilpasning.

Kommunen måtte lukke dørene inden tidsfristens udløb, da interessen for konferencen om bæredygtighed var overvældende.

Kommunen har lagt forslagene ud på hjemmesiden sammenom.rudersdal.dk, hvor alle borgere, også de, der ikke har været udvalgt til Borgersamling eller konferencen kan give deres besyv med. Som på et 'rigtigt' socialt medie kan man både 'like' og kommentere på de 75 forslag.

Klunserne fører Og så er vi tilbage ved spørgsmålet om klunserne. I skrivende stund fører et forslag om, at 'Åbne for, at genbrugsstationerne kan anvendes til, at borgere kan anvende aflagte sager fra andre.'

Der er dog ikke tale om en massiv opbakning til forslaget, ni (9) borgere har liket forslaget som blev fremsat af en workshopgruppe ved konferencen, der arbejdede med forbrug og cirkulær økonomi.

Det store engagement findes dog stadig mener borgmesteren, der mere giver den nye hjemmeside æren for den manglende interesse.

- Det er en helt ny platform, som det har været svært at kommunikere ud, forklarer han om kommunens eget nye sociale medie, hvor man skal registrere sig med en konto for at kunne kommentere.

- Det betyder, at der ikke er 'trolle', og det er mere sobert og sagligt end visse andre sociale medier, kommunikerer og mener han.

Ned i tragten Målet med at have forslagene på nettet er som sagt at give andre end mødedeltagerne mulighed for indflydelse inden politikerne tager over. Forslagene ligger til kommentering frem til 14. oktober, hvor forvaltningen lukker forslagene for at koge lidt ned og bringe mere overskuelighed ind, inden kommunalbestyrelsen bliver præsenteret for resultatet.

- Som det ligger nu er der mange spor, vi skal ligesom have det hele ned i tragt, hvor forslagene kan bringes ud i en orden, siger Jens Ive.

Den nuværende kommunalbestyrelse forventes at godkende resultatet på sit sidste møde, i december, og derefter sende opgaven videre til den nye kommunalbestyrelse, der sidder klar til januar efter kommunalvalget i november.

- Ingen tvivl om, at der vil ligge en substantiel stor opgave at gå i gang med for den nye kommunalbestyrelse. Og jeg tror ikke, at det kun er efter denne valgperiode, at det vil være et vigtigt emne. Det vi fortsætte af flere omgange frem til 2050. Det bliver et langt sejt træk, og vi skal op i tempo, slutter borgmesteren.

Ud over klunserforslaget fra genbrugspladserne kan vi nævne forslag om at stoppe brugen af gift og om bevaring af gamle træer som andre populære forslag, mens separat kloakering kun har fået et enkelt like.