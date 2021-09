Den indendørs idræt mangler kapacitet i Rudersdal. Derfor er der brug for en Holtehal 3, mener Holte Idrætsforening. Foto: Karl Erik Traberg

Klubber undrer sig: Hvor blev Holtehal 3 af?

Holte Idrætsforening vil have kandidaterne på banen. Hvem støtter bygningen af en ny Holtehal 3 på Rudegard Stadion i den kommende valgperiode?

Rudersdal - 04. september 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Holte Idrætsforening vil i den kommende tid holde skarpt øje med, hvilke, hvis nogen, politiske partier der vil melde ud, at de støtter bygningen af en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion i den kommende valgperiode.

I 1999 ansøgte Holte Idrætsforening for første gang om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion. I de efterfølgende 22 år er yderligere tre ansøgninger om en ny Holtehal 3 blevet sendt til Rudersdal Kommune.

Op til kommunalvalget i 2017 kom der melding om, at der i budgetforliget var sat penge af til "En hal i Holte," der meget overraskende, for Holte Idrætsforening, skulle placeres ved Dronninggårdskolen.

En ny hal bør ligge på Rudegaard Stadion, hvor en meget stor del af idrætten i kommunen er samlet, og en ny hal på Dronninggård Skolen ville ikke give ekstra haltid, da de tre eksisterende haller så skulle rives ned. Netop manglende haltid er den helt store udfordring for indendørsidrætten i Rudersdal Kommune.

Alligevel fortsatte arbejdet med at planlægge en ny Holtehal 3 på Dronninggård Skolen, og der blev afsat i alt 33 millioner kroner til formålet, fortæller Holte Idrætsforening. Men så gik arbejdet i stå... også selvom en ny Holtehal 3 stod på programmet for indeværende valgperiode.

Intet er sket Klaus Lorenzen fra Holte Håndbold var med i arbejdet om en ny hal.

"Der er stadig et meget stort behov for en ny hal i Holte, og den bør ligge på Rudegaard Stadion, hvor idrætten i Holte har hjemme i dag. Desværre må vi i Holte Idrætsforening konstatere, at der trods valgløfter i 2017 om en hal i Holte intet er sket i fire år", udtaler han i en pressemeddelelse.

Han bakkes op af sin kollega Karen Bonnesen fra Holte Volleyball:

"Holte Idrætsforening ønsker ikke flere behovsanalyser, kapacitetsanalyser etc. Behovet er enormt, pengene var afsat, og halkapaciteten i Rudersdal Kommune er blandt de ringeste i Danmark. Det er derfor en katastrofe at måtte konstatere, at de penge som var afsat til en hal i 2022, i det nye budgetforslag for 2022-2025 nu er flyttet tre år ud i tid til 2025. Disse penge må tilbage på budgettet for 2022," udtaler siger hun i samme pressemeddelelse.

Nu vil Holte Idrætsforening have en ny hal til at være et emne i valgkampen.

"Vi har brug for en klar udmelding om, hvilke politiske partier der vil støtte, at der bygges en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion inden for den kommende valgperiode", siger Carsten Loesch fra Holte Badmintonklub.

msr