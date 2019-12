Dansk Flygtningehjælps leg- og læringsklub i Holte kan fejre et-års fødselsdag - og at der er kommet en søsterklub i Birkerød. Foto: Eno Krogh/Dansk Flygtningehjælp

Send til din ven. X Artiklen: Klub for flygtningebørn kan fejre et-års fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klub for flygtningebørn kan fejre et-års fødselsdag

Rudersdal - 21. december 2019 kl. 07:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg gør en positiv forskel for andre og for mit lokalsamfund.

Sådan siger 55-årige Nada Naanaah Massoud, der er initiativtager til en klub, hvor hun sammen med andre frivillige hver lørdag mødes med flygtningebørn i alderen 6-16 år.

Klubben, der holder til i Kulturcenter Mariehøj, kan nu fejre et års fødselsdag, og Nada Naanaah Massoud fortryder overhovedet ikke at have brugt et par timer hver uge på klubben.

- Som frivillig får man en meningsfuld hverdag, når man ser børnene udvikle sig fagligt, og man giver dem smil på læben, siger Nada Naanaah Massoud ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Flygtningehjælp.

Klubben i Holte har tidligere på året tjent til inspiration til en søsterklub i Birkerød. Klubben holder til på Nordvanggård i Birkerød, og ligesom klubben på Kulturcenter Mariehøj sørger frivillige også her for lege og aktiviteter, som træner børnenes dansk og giver dem viden om dansk kultur og sociale normer.

Klubberne tager også på udflugter, så børnene kan få større kendskab til deres lokalområde. I klubberne er der både frivillige med dansk baggrund samt frivillige, som selv har oplevet at være en del af to kulturer.

Et af børnene i klubben er 13-årige Media, og hun er taknemmelig for, at der er frivillige, der har lavet en klub for flygtningebørn.

- Det er sjovt at være med. Jeg elsker alle aktiviteter, der finder sted i vores lørdagsklub. Især når vi tager på lejrtur. Jeg håber, at vi kommer til at holde mange af dem, siger Media ifølge pressemeddelelsen fra Dansk Flygtningehjælp.

21-årige Ellen Teferi er en af de frivillige i Birkerød, og hun nyder at se de glade børn, når de kommer og får et frirum til at udvikle deres sociale og kreative sider.

- Jeg kan varmt anbefale at blive frivillig. Du er med til at hjælpe flygtningebørn, men derudover er det også lærerigt for en selv. Man skal være parat på et stærkt bånd til børnene, og man får lyst til at komme hver uge, siger Ellen Teferi.

Klubberne i Rudersdal Kommune er en del af Dansk Flygtningehjælps leg- og læringsklubber for flygtningebørn.

Siden den første klub åbnede for halvandet år siden, har mere end 330 flygtningebørn landet over fået oplevelser takket være de frivillige.

Og chefen for Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp Lone Tinor-Centi er glad for, at de frivillige i Rudersdal Kommune nu har været en fast støtte for flygtningebørnene i et år.

- Flygtningebørnene lærer dansk og bliver rustet til at indgå aktivt i sociale fællesskaber på lige fod med andre børn i Danmark. Og vi kan se, at det betyder meget for, at børnene og deres familier hurtigere bliver en del af deres nye lokalsamfund, siger Lone Tinor-Centi.