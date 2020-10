Klimaforandringer, forhistoriske dyr og stenalderjægere

Kom og bliv klogere på klimaets og dyrelivets forandring og om menneskers tilværelse i Vedbæk for 7.000 år siden

Sidste foredrag i rækken er 19. november klokken 19. Her fortæller arkæolog Erik Brinch Petersen om stenalderjægerne i Vedbæk.

I 1975 blev der ved byggeriet af Vedbæk Skole gjort et betydningsfuldt arkæologisk fund. På grunden lå 17 grave med spor efter, at der for ca. 7.000 år siden blev begravet 22 døde mennesker.