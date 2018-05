Se billedserie Mikkel Chuyi Yang (t.v.) og Andreas Rygaard fra 3.t på Birkerød Gymnasium skal til sommer være med til at repræsentere Danmark ved Den Internationale Biologiolympiade (IBO) i Iran. Ugen inden de skal af sted til IBO, bliver de to 18-årige gymnasieelever studenter. Foto: Allan Nørregaard

Klassekammerater udgør halvdelen af dansk OL-hold

Rudersdal - 03. maj 2018 kl. 06:22 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens deres klassekammerater muligvis stadig er ved at sove rusen ud efter at have fejret studenterhuen, sætter de to 18-årige gymnasieelever fra 3.t på Birkerød Gymnasium (BG) Mikkel Chuyi Yang og Andreas Rygaard den 8. juli kursen mod Dubai og Iran. Her skal de deltager i Den Internationale Biologiolympiade (IBO), og de udgør dermed halvdelen af det hold på fire, som Danmark sender af sted til konkurrencen, hvor unge gymnasieelever under 20 år fra hele verden konkurrerer mod hinanden i teoretisk biologi og praktiske laboratorieøvelser.

De to elever har sammen med andre håbefulde potentielle deltager ved IBO været igennem en skolerunde på BG, en semfinale i Aarhus og en finale i København for at blive udtaget til det endelige hold, som skal repræsentere Danmark. Hver runde omfatter en skriftlig prøve indenfor biologi- og bioteknologifagenes emneområder såsom cellebiologi, biokemi, økologi og evolution.

Ved semifinalen og finalen indgår derudover praktiske laboratorieforsøg, og selvom de to kommende studenter har arbejdet for at blive udtaget til holdet, garanterer de, at de ikke kommer til at bruge den først uge som nyudklækkede studenter med næsen begravet i en biologi-bog.

- Jeg har tænkt meget over, at det ikke skal have for stor påvirkning på tiden lige efter, at man er blevet student, for det er en vigtig tid i ens liv, siger Andreas Rygaard, der sammen med Mikkel Chuyi Yang bliver student den 29. juni.

Mens det for Mikkel Chuyi Yang er en helt ny erfaring at skulle til IBO, var Andreas Rygaard også med ved sidste års konkurrence i England, hvor han blev tildelt en sølvmedalje for at være blandt de 10-30 procent bedste ved konkurrencen. Interessen for det naturfaglige har de to dog helt til fælles.

- Jeg har personligt en stor interesse for, hvordan naturen og verden fungerer og er en del af det samme, store kredsløb, siger Mikkel Chuyi Yang, mens Andreas Rygaard supplerer:

- Der er noget bekræftende over at kunne komme med logiske og naturvidenskabelige forklaringer.

Udover den faglige glæde ved at skulle konkurrere mod nogle af klodens skarpeste, unge biologi-hjerne, ser begge elever også frem til mødet med Iran og det sociale aspekt ved at deltage i IBO.

- Jeg er meget spændt på at opleve kulturen i Iran, og jeg deltager også rigtig meget på grund af det sociale aspekt. Man får mulighed for at møde en masse unge mennesker fra store dele af verden, og det glæder jeg mig til, siger Andreas Rygaard.

For de to gymnasieelever handler deltagelsen i årets IBO derfor langt fra kun om resultatet.

- Når man er i en konkurrence, vil man selvfølgelig gerne gøre det godt, men bagefter er det nok mere selve læringsprocessen, der tæller frem for resultatet, siger Andreas Rygaard, mens Mikkel Chuyi Yang tilføjer:

- Selvfølgelig vil man gerne have en medalje, men det er ikke afgørende for, om jeg samlet set kommer hjem med en god oplevelse efter at have deltaget i IBO.