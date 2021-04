Klar til hovedrengøring af naturen

"Her i Rudersdal opfordrer vi unge som ældre i kommunen til at deltage 18. april ved at møde op klokken 10 på Skodsborg Station, på Trafikpladsen i Bistrup eller ved Rådhuset i Holte og yde en samlet indsats til gavn for naturen. I år har vi et særligt fokus på alt skrald, som består af engangsemballage det vil sige alt fra engangsbestik, plasttallerkener, sugerør, plastglas og papkopper til pizza-, sushi- og burgerbakker. Selvfølgeligt har vi også stor fokus på mundbind, som nu flyder mange steder rundt i naturen sammen med gamle kendinge som cigaretskoder, plastik-poser, slikposer og meget andet," skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.