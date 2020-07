Bisættelser erstatter i stigende grad begravelser, og det giver mere plads på kirkegården til andre formål. Derfor er der en ny langsigtet plan for kommunens kirkegårde er på vej. På billedet ses Søllerød Kirkegård, hvor man allerede nu kan opleve kultur i form af spændende monumenter. I fremtiden skal flere af kommunens kirkegårde være ligesom Søllerød Kirkegård. Arkivfoto

Kirkegårde skal være parker, hvor vi møder kulturhistorien

Rudersdal - 21. juli 2020 kl. 12:11 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdal Kommune sætter nu en proces i gang, der skal sikre, at kirkegårdene over de næste mange år udvikler sig i en mere rekreativ og bæredygtig retning. De skal kunne fungere som både kirkegård og park, samtidig med at deres kulturhistoriske værdi bevares og begravelsesmønstre respekteres.

- Der er flere og flere, der vælger at blive begravet med en urnebegravelse, og derfor fylder vores kirkegårdspladser mindre. Derfor vil vi i fremtiden få kirkegårde, der får et mere park-agtigt udtryk, hvor der ikke er lige så mange gravsteder, men hvor der i stedet er større arealer med græs og lignende. Vi skal udvikle vores kirkegårde, så de bliver hyggelige og rare steder at opholde sig, forklarer Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, inden han fortsætter:

- Man kan allerede gå en tur og finde fred på mange kirkegårde i dag, men når vi nu ved, at vi kommer til at bruge mindre plads på gravsteder i fremtiden, så kan vi være strategiske i forhold til at udvikle kirkegårdene på en mere hensigtsmæssig måde, lyder det.

En plan på vej De kirkegårde, der er tale om, er Søllerød, Birkerød, Søholm, Høsterkøb og Vedbæk. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

På Søllerød Kirkegård er der allerede gode muligheder for at få en kulturel indsprøjtning, og sådan skal det være på alle kommunens kirkegårde i fremtiden, forklarer udvalgsformanden.

- Søllerød Kirkegård er allerede et kulturelt sted, hvor der er spændende monumenter og flotte beplantninger og træer, og det er et hyggeligt sted at være. Høsterkøb Kirkegård er også et spændende sted. Det er en af landets få skovkirkegårde, hvor man kan blive begravet i skovbunden. Med den nye strategi arbejder vi videre med at se på, hvordan alle kommunens kirkegårde kan tilbyde noget særligt, lyder det fra Court møller.

Processen, som for alvor begynder at rulle efter sommerferien, skal munde ud i et forslag til en plan for, hvordan kirkegårdene skal udvikle sig i de næste årtier.

Oplægget behandles politisk i september, hvorefter borgere og andre interessenter får mulighed for at kommentere udkastet. Et endeligt forslag forventes at kunne vedtages i Miljø- og Teknikudvalget i foråret 2021.

I dialogfasen kan borgerne møde politikerne og forvaltningen til en dialog om projekterne ude på de enkelte kirkegårde. Input og resultater fra denne fase indarbejdes i det videre arbejde.

- Vi vil gerne have en dialog med både borgerne og interessenter. Vi skal blandt andet tale med kirkerne og menighedsrådene og finde ud af, hvordan strategien skal se ud, forklarer Court Møller.

Den kommende plan, som udarbejdes af en ekstern samarbejdspartner, skal blandt andet analysere, hvilke områder på kirkegårdene der vil fungere bedst til rekreativt brug. De fem kirkegårde i kommunen er meget forskellige, men der arbejdes med samme metodik for dem alle. Rudersdal kommune oplyser, at der vil komme mere information efter sommerferien, når tiden er tættere på det tidspunkt, hvor borgerne præsenterers for de første udkast til planerne.