Kilometerstenen i Skodsborg er slet ikke forsvundet

I den forbindelse skrev han også om, hvor ærgerligt det var, at 15-kilometerstenen ved Skodsborg var forsvundet. Men det har vist sig, at der ikke var nogen grund til ægrelse. For stenen er slet ikke forsvundet, som læsere har gjort både Axel Bredsdorff og avisen opmærksom på.

"For det første stod den ikke hvor Søllerødbogen tidligere havde beskrevet, at den skulle stå, og for det andet var en efeuhæk vokset 40 cm ud foran stenen, men nu er den skåret fri og står smukt på den rette placering. Det er vi glade for og beklager, hvis vi har skabt unødige bekymringer. Tak til de borgere der fandt den," skriver Axel Bredsdorff, formand for Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen og klummeskribent i nærværende avis.