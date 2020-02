Se billedserie Hovedbiblioteket i Birkerød er fyldt med kreative børneværksteder søndag 1. marts, hvor man bl.a. kan trykke stofposer, bygge insekthoteller, lære at strikke, dyrke skraldeatletik og deltage i re-designværksted, hvor bl.a. gamle tallerkener får nyt liv. Foto: Julie Dufour

Send til din ven. X Artiklen: Kig forbi: Søndag står oplevelserne i bæredygtig kø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kig forbi: Søndag står oplevelserne i bæredygtig kø

Rudersdal - 28. februar 2020 kl. 20:47 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klima og bæredygtighed sætter dagsordenen. Ikke bare globalt og nationalt - men i dén grad også lokalt i Rudersdal Kommune. Mange af de stærke, lokale initiativer kan man opleve og selv blive en del af, når Hovedbiblioteket i Birkerød søndag 1. marts fra kl. 10.00-16.00 inviterer til det store og gratis heldagsevent »Bæredygtighedsdag - sammen om verdensmål«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Biblioteket vil hele dagen være fyldt med en lang række kreative børneværksteder, spændende foredrag og klimakloge indlæg fra lokale kræfter om alt fra bier, blomster og biodiversitet til genbrugsgarn, grøn mad, fremtidens varmekilder til genbrugsreparationer, økologiske skolehaver for børn og meget mere.

- Med FNs 17 verdensmål har vi globalt fået en fælles retning for verdens udvikling frem mod 2030. Vi synes, at det er spændende at omsætte nogle af de store verdensmål til praktiske og nære hverdagsmål - og især sætte fokus på bæredygtighed i børnehøjde, siger Maria Nielsen Westbrook, som er bibliotekschef for Rudersdal Bibliotekerne.

- Derfor er der både masser af børneværksteder og spændende indlæg med forskellige vinkler på et bæredygtigt liv hele dagen igennem, så både børn og voksne kan hygge sig, lytte til foredrag og gå til og fra de forskellige børneaktiviteter, der foregår tæt på scenen. Bliver man sulten, der er mulighed for at købe økologisk suppe, brød og kage og slå sig ned ved langborde, hvor vi også serverer saft og kaffe. Og vi håber selvfølgelig at få besøg af borgere i alle aldre, for Bæredygtighedsdagen er i høj grad en dag for hele familien fra yngste til ældste medlem.

Insekthotel, strikkeskole og skralde-atletik

I de kreative værksteder kan både børn og voksne lave ting, der kan gøre i hvert fald en lille forskel. Bl.a. vil lokale Birkerød-spejdere hjælpe med at bygge små insekthoteller, man kan få med sig hjem. Man hygge sig i strikke- og hækleskolen, man kan lave kartoffeltryk og kreere sin egen indkøbs- eller gymnastikpose i stof. Og man kan re-designe gamle ting som tallerkener, tasker og sneakers til et lyt look eller lave book-art og folde små kunstværker af bibliotekets kasserede bøger. Er man skrap til affaldssortering og skraldeatletik, er der også mulighed for at vinde en præmie.

- På Bæredygtighedsdagen vil man også kunne møde alle vores børnebibliotekarer, som er klar til at finde gode bøger frem til alle aldersklasser og vejlede i læselyst og læselæring, for verdensmål nr. 4, som hedder »Kvalitetsuddannelse«, handler bl.a. netop om læsning, siger Maria Nielsen Westbrook.

Mød bestseller-forfatter

Blandt foredragsholderne, som man kan opleve på Hovedbiblioteket i morgen, er Nanna Hyldgaard Hansen, forfatter til bestselleren »Lev for det halve - og få familieliv, forbrug og arbejdsliv i balance« samt Jane Ibsen Piper, som er forfatter til »Den lille guide til minimalisme«, og som desuden står bag Danmarks største facebookgruppe med 14.000 medlemmer, der brænder for bæredygtighed og ansvarligt forbrug.

Derudover går en lang række stærke, lokale kræfter også både på scenen og deltager i værkstederne dagen igennem. Man vil bl.a. kunne møde Jens Galby fra Rudersdal Kommune, som fortæller, hvordan man selv kan hjælpe bierne, blomsterne og biodiversiteten hjemme i haven samt kogebogsforfatter Kirsten Skaarup, Michael Bellers Madsen, forfatter til »Klimatosserne«, Danmarks Naturfredningsforening, Haver til Maver Birkerød, Foreningen Verdensmål i Hverdagsliv og mange flere.

Har man mindre ting og tøj, som kan repareres i stedet for at smides ud, så kan man også tage dem med til Bæredygtighedsdagen. Frivilligcentret Rudersdal rykker nemlig også ind hele dagen med Reparationsværkstedet, Værktøjskassen og Dansk-Syrisk Kulturforening.

Stor lokal opbakning

- Der er stor lokal interesse og opbakning til Bæredygtighedsdagen, og vi er imponerede over, hvor mange stærke, lokale kræfter, der både professionelt og på frivillig basis arbejder med bæredygtighed. Vi glæder os meget til at samle dem og borgere i alle aldre til en hyggelig dag på Hovedbiblioteket søndag 1. marts, siger bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Bæredygtighedsdagen er startskuddet til en helt måned i verdensmålenes tegn på Rudersdal Bibliotekerne.

Mandag 9. marts er verdensmål nr. 5. »Ligestilling mellem kønnene« i fokus, når forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky holder foredrag med efterfølgende debat sammen forfatter og debattør Birgitte Baadegaard. Torsdag 19.marts er verdensmål nr. 12, som bl.a. handler om at mindske madspil, afsættet for en hyggelig fællesspisning. Her vil bl.a. historiker Dorthe Chakravarty fortælle om at være husmor i en rationeringstid og om, hvad nutidens klimakøkken kan lære af 40'ernes krigskøkken.

Der er gratis adgang med tilmelding til Bæredygtighedsdagen på rudbib.dk. hvor man kan hente billet og se det fulde program for søndag 1. marts, som er arrangeret i samarbejde med AOF og LOF-skolen. På rudbib.dk kan man også læse mere om de øvrige arrangementer under temaet »verdensmål til hverdagsmål«, som finder sted på Hovedbiblioteket i Birkerød i løbet af marts.