Skuespilleren Lars Bom har lagt stemme til podcasten »Cykelhistorier«, som er baseret på Jakob Staalbys bog »Piraten, Kannibalen og de andre landevejsrøvere«, som han her sidder med i hænderne. Foto: Eva Malling

Send til din ven. X Artiklen: Kendt skuespiller indtalte dramatisk fortællinger: Der er kød på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt skuespiller indtalte dramatisk fortællinger: Der er kød på

Rudersdal - 28. marts 2020 kl. 15:26 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuespiller Lars Bom var ikke et sekund i tvivl om, at han gerne vil lægge stemme til podcasten »Cykelhistorier«, som tager udgangspunkt i Jakob Staalbys bog »Piraten, Kannibalen og de andre landevejsrøvere«.

- Det er en kombination af to ting, som jeg rigtig godt kan lide. Den ene er bøger, og den anden er cykling, siger Lars Bom om samarbejdet.

- Det, jeg generelt kan lide ved en god historie, er, at du kan mærke, at der er noget substans og noget kød på, og det synes jeg, at der er på Jakobs historier, siger Lars Bom.

Skuespilleren er selv ivrig cykelrytter og har cyklet dele af de ruter, som omtales i Jakob Staalbys fortællinger.

Derudover har han sammen med den forhenværende professionelle cykelrytter Brian Holm og sportsfysiolog Hans Søndergaard udgivet dvd'en »Cykl! Landevejscykling«.

Derfor er den cykelglade skuespiller også glad for at kunne være med til at kaste positivt lys på en sportsgren, der for mange også vækker mange negative associationer - nok især om doping.

- Der er noget mytisk over cykelryttere, der skal bekæmpe bjerge, og det forsøger jeg så at gøre til nogle spændende og universelle historier om mennesker, der skal finde deres ypperste viljekraft frem. Og så synes jeg faktisk, at historierne kæmper sig fri af den skygge, som cykelsporten har været i, som er dopingen. Og jeg synes, at det er enormt befriende, at man måske kan være med til at give cykelsporten et nyt liv, siger Lars Bom, der slutter:

- Mange kender måske allerede cykelrytterne fra historierne i forvejen, men i Jakobs fortællinger får de et nyt liv, fordi de bliver andet og mere, end de klicheer, som de ofte er i sportsmedierne. De bliver mennesker af kød og blod.