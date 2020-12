Kendt sangerinde sparker nyt samarbejde om unges trivsel i gang

Sangerinden Mathilde Falch, der selv har oplevet psykiske vanskeligheder, sparkede gang i et nyt samarbejde om unges trivsel.

Temadag og fortælle-koncert med sangerinden Mathilde Falch var startskuddet til et nyt samarbejde mellem unge og voksne fra frivillige foreninger og kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Mere end 30 unge og deres voksne var samlet til debatmøde for at finde nye veje til at styrke ung trivsel. Det skriver Frivilligcenter Rudersdal, som sammen med Social- og Sundhed i Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune inviterede til mødet, i en pressemeddelelse.

Der er ifølge frivilligcentret god brug for at sætte fokus på unges trivsel, og undersøgelser viser ifølge pressemeddelelse, at en femtedel af unge har det svært, og at udviklingen går den forkerte vej.

Andelen af 16-24-årige, der har dårligt mentalt helbred, er ifølge pressemeddelelsen steget fra 12 procent i 2010 til 18, procent i 2017.

I en seng på den lukkede Til debatmødet gav sangerinden Mathilde Falch, der er ambassadør for Sind, bolden op til debat med musikalitet og fortælleglæde. Hun fortalte blandt andet om sin tid med psykiatri og misbrug, og hvordan hun brugte musikken og historierne til at komme sig.

- Jeg lå i en seng på lukket afdeling og ville bare give op. Men jeg fandt gnisten. Jeg udskrev mig selv og jeg brugte timer på at spille på min guitar og skrive sange om alt det, der var svært. Det hjalp. Jeg bestemte jo selv, hvad jeg skrev om, og på den måde fik jeg også kontrol over min livssituation, siger Mathilde Falch, der også fortæller, at hun ikke kunne klare det uden hjælp og støtte.

- Systemet holdt mig i live. Men al bedring kommer først, når man ser mennesket bag diagnosen. Det var musikken og den menneskelige kontakt, der gav mig livslysten tilbage. Og i dag betyder mit nære forhold til min mand, min familie og mit band stadig alt, siger Mathilde Falch.

Trivsel på skoleskemaet Debatmødet fortsatte med debat om styrkerne, svaghederne, truslerne og mulighederne i forhold til ung trivsel. Ved debatmødet fremhævede flere personer tilbuddene til sårbare børn og unge i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Styrkerne i unge-miljøet i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk er mange, og der findes mange aktive foreninger som eksempelvis Sind, Backstage for unge sårbare, og DFUNK med tilbud til unge nydanskere.

Mange var dog også enige om, at det skal være meget lettere for unge at finde vej ind i den forening og/eller tilbud - også de digitale. Der må også meget gerne være mere samarbejde på tværs af aktiviteter og tilbud, og der er brug for overblik og vejviser og for at udbrede kendskabet til aktiviteterne blandt unge og deres pårørende.

Det kan nemlig været svært at få unge, der har brug for det, til at møde op. Flere unge pegede således på, at trivsel skal på skoleskemaet både på skoler og gymnasier.

Nogle unge gav udtryk for, at de kommunale rammer skræmmer, og at der er for mange regler og kontrol, mens andre savnede flere unge foreninger og tilbud på de unges præmisser. Andre pegede på et behov for at uddanne frontpersonale i skoler og gymnasier til at hjælpe unge i gang.