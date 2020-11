Kender du din kommune?

På maleriet, der pryder omslaget af Søllerød Bogen 2020, myldrer det med mennesker og dyr; adskillige heste og en enkelt okse. To yngre mænd arbejder med at bryde sten langs vejen, mens flere mænd og kvinder primært er koncentreret om den hvide bygningen til venstre i billedet. Ny Holte Kro. Nogle er på vej over mod kroen, andre på vej væk. To mænd ser ud til at have travlt med at kurtisere en kvinde med et rødt tørklæde. En enkelt soldat har også fundet vej til kroen, der må have været et trækplaster.