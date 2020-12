Keld og Hildas liv i billeder

Keld og Hilda Heick har i mere end en halv menneskealder været folkeeje, og nu er det afholdte og folkekære musikerpar genstand for en spritny bog.

Heri fortæller journalisten Henrik Nielsen historien om Keld og Hilda - for danskerne er skam på fornavn med dem - gennem 166 sjove og overraskende billeder og sjove historier lige fra parret mødte hinaden i 1954. Historien er her, at Keld frisk viste den nye elev (og hendes mor) på plads i anden klasse på Valby Skole.