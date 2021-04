Karoline og Frida løber for indlagte børn

Onsdag den 21. april, bliver den første helteløber ud af 129 sendt afsted fra Aalborg Universitetshospital. Forude venter cirka 700 km stafet med poster i hele landet. Når stafetten kommer til Brønshøj, står Karoline Brinch og hunden Frida klar til at tage imod stafetten og bære den i mål ved Rigshospitalet i København. Ruten, som Karoline og Frida skal tilbagelægge, er 4,1 kilometer lang, og på distancen skal de indsamle midler til Børneulykkesfondens initiativ Legeheltene, der arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark og give børnene et velfortjent frirum fra sygdom.

"Frida og jeg elsker at være ude og være aktive sammen, fx ved at løbe canicross. Vi er glade for at kunne støtte Legeheltene, da leg, bevægelse og aktivitet er fantastisk vigtigt for både krop og sjæl. For indlagte børn, men også for alle andre børn, voksne og vores hunde," udtaler Karoline Brinch. Børneulykkesfonden afholder i år Heltestafetten i samarbejde med MentorDanmark.