Karen Riise fra Nærum tog et halvt års orlov fra sit job og en travl hverdag for at tage blomsterbinderuddannelsen på Roskilde Tekniske SKole. Pressefoto

Karen hoppede af hamsterhjulet og forfulgte sin hobby

Rudersdal - 23. juli 2021 kl. 11:44 Kontakt redaktionen

Der skulle ske noget. Det vidste Karen Riise fra Nærum med sig selv. Hun er til daglig virksomhedsleder hos CFD i Gladsaxe, som er Danmarks største leverandør af serviceydelser til døve og mennesker med høretab og funktionsnedsættelser.

- Til dagligt har jeg et spændende, men også travlt job. Efter 32 år på arbejdsmarkedet var det tid til at ryste hovedet og tage en pause fra hamsterhjulet, siger Karen Riise.

Hun fortsætter: - Jeg havde brug for et pusterum og for at tænke på mig selv og arbejde med noget helt andet.

Efter aftale med sin leder tog Karen Riise orlov i et halvt år.

Blomster og blomsterbinding er Karen Riises hobby, og det har det været i mange år, så at beskæftige sig med blomster var en oplagt måde at bruge orloven på.

- Jeg har altid godt kunnet tænke mig at blive klogere på faget og branchen og få teoretisk indsigt i håndværket. Så da jeg søgte orlov, var det for at tage blomsterbinderuddannelsen på Blomsterskolen Vilvorde på Roskilde Tekniske Skole, fortæller Karen Riise.

Skolen udbyder blomsterbinderuddannelsen som en 17 ugers åben uddannelse. Karen Riise fortælller, at hun blev overrasket over, hvor stort et område blomsterfaget egentlig er.

- En buket er ikke bare en buket. Det vidste jeg jo godt, inden jeg startede på uddannelsen. Men jeg blev overrasket over, hvor meget viden, der ligger til grund for en rigtig flot binding eksempelvis i forhold til opbygning af buketter og dekorationer, valg af blomster, farvesammensætning og så videre. En ny og vildt fascinerende verden har åbnet sig for mig, og jeg har fået kæmpe respekt for blomsterfaget, siger Karen Riise.

Som en del af uddannelsen var Karen Riise i en uges praktik i en butik i Rungsted.

- Jeg var i en butik, der hedder Blomster By Walgaard i Rungsted, og jeg fik jo virkelig muligheden for at se, hvordan branchen fungerer og at arbejde i et professionelt team. Det var vildt spændende. Derudover så var det en virkelig kompetent underviser, som vi havde på Blomsterskolen Vilvorde. Hun var i stand til at engagere os elever med en høj faglighed, siger Karen Riise.

Det var et krævende kursus, fortæller Karen Riise, der derfor var træt, når dagens undervisning var omme. Men træt på den gode måde, hvor man er fyldt med indtryk og input til hobbyen, understreger hun.

Sammen med de andre elever på holdet har Karen Riise haft en god tid med blomsterbinderiet på skolen.

- Det har været sundt for mig at tage en time-out og slippe den hverdag, jeg kender. Under uddannelsen har det handlet om mig, og det jeg brænder for. Jeg er simpelthen blevet rusket i, og det har været så sundt for mig at være kreativ og finde sammen med nogle mennesker, der er et andet sted i deres liv, slutter Karen Riise.