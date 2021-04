Se billedserie Nærum Gymnasium har indført »superviseret selvtest« for Covid19 af både elever og ansatte i form af kviktests. Foto: Lenette Holze Brandt

Kæmpe opgave: Nærum Gymnasium indfører selvtest

Den nye testordning på Nærum Gymnasium er en stor logistisk opgave for den lokale uddannelsesinstitution. Men opbakningen er stor.

08. april 2021

Tirsdag indledte Nærum Gymnasium en forsigtig genåbning af den fysiske undervisning på skolen. Det sker efter en nedlukning siden midten af december og en periode udelukkende med virtuel nødundervisning.

- Genåbningen betyder en løbende Covid19-selvtestning af både elever og ansatte i form af kviktest, der kan foretages direkte på skolen hver dag mellem klokken 07.30 og 13.00. Testordningen er en enorm logistisk opgave for en lokal uddannelsesinstitution, men allerede før påske oplevede vi en omfattende opbakning fra alle involverede med et ønske om at vende tilbage til en normal skoledag, fortæller rektor på Nærum Gymnasium, Niels Hjølund Pedersen.

Meningsfuld opgave Han glæder sig til igen at kunne se sine elever - og ikke bare udenfor som i de sidste 14 dage før påske, men også inde på selve skolen.

- Det er en meningsfuld opgave for os, fordi den betyder at vores elever kan vende tilbage til noget, der er nærmer sig en normal skoledag og dermed et normalt ungdomsliv, påpeger Niels Hjølund Pedersen i forbindelse med elevernes tilbagevenden til den fysiske undervisning på skolen.

De første uger efter påske er den fysiske undervisning begrænset til, at 1.g'erne og halvdelen af 2.g'erne har fysisk undervisning i den ene uge, mens 3.g'erne og den anden halvdel af 2.g'erne har undervisning i den anden uge.

Resten af undervisningen dækkes som hidtil med virtuel undervisning, indtil andet meldes ud fra Undervisningsministeriet.

- Test-ordningen betyder, at man kun har adgang til den fysiske undervisning, hvis man kan dokumentere en negativ Covid19-test inden for de seneste 72 timer. Elever og ansatte kan selv foretage kviktesten, men er assisteret af en række lokalt ansatte supervisere, som under samtykke af den enkelte overværer og registrerer testen, forklarer rektor.

Superviseret selvtest Ledelsen på Nærum Gymnasium har arbejdet på højtryk siden ordningens indførelse på, at få det hele til at fungere så hurtigt og effektivt som muligt efter påske. Tirsdag blev de første testet under den nye ordning, som kaldes »superviseret selvtest«. Det forløb problemfrit, og nu er gymnasiet klar til de mange daglige test på skolen. For Niels Hjølund Pedersen er der tale om en opgave, der rækker langt ud over Nærum Gymnasium.

- Det er en usædvanlig opgave for en uddannelsesinstitution, men den er nødvendig. Vi er jo nu med til at løfte den samfundsopgave, der handler om at få mange testet ofte. Det er nøglen til en genåbning af landet, og derfor er det en gennemført meningsfuld opgave, understreger Niels Hjølund Pedersen.