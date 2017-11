Ligesom sidste år holder Birkerød Torvedage »Julemarked« i den tidligere Irma-forretning i Birkerød Hovedgade den første søndag i advent. Sidste år kom mere end 5000 gæster til markedet, der derfor i år har udvidet åbningstiden fra klokken 10.00-18.00.

Kæmpe julemarked er et hit

Rudersdal - 30. november 2017 kl. 17:03 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På søndag den 3. december vil Birkerød bymidte ose af julestemning og vrimle med gode tilbud. Birkerød Torvedage holder nemlig julemarked i den gamle Irma-forretning - ligesom Birkerød Butikkerne holder søndagsåbent, mens Birkerød Kunstforening byder på sit traditionsrige kunstmarked i den gamle Præstegård. Og så er der naturligvis dagens højdepunkt for mange borgere - juletræstændingen på Majpladsen klokken 15.30.

- Der er i år hele 40 stande på julemarkedet plus to salgsvogne, der byder på med et særdeles varieret udbud af fristelser. Dejlige vine, specialøl, lækkerier for alle med en sød tand, julepynt og -dekorationer, buketter, pyntegrønt, glas, porcelæn, tøj, tasker, smykker med mere. Der bliver også plads til at sætte sig ned og hygge sig med en forfriskning, idet spejderne fra DDS Birkerød kommer og sælger alkoholfri glögg, æbleskiver, te, kaffe og saftevand De har brug for at tjene penge til et besøg hos en irsk spejdertrop, der har inviteret dem til Irland til sommer, lyder det fra Jette Søvndahl fra Birkerød Torvedage i Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Alle er naturligvis også velkomne til blot at kigge ind for at få varmen, og udenfor vil der stå to salgsvogne og byde velkommen. Det er Torveslagterens vogn med hjemmelavede delikatesser som rullepølse og sylte, og ostevognen med et stort udvalg af danske og udenlandske oste.

- Naturligvis har vi også fået en aftale med julemanden, der kommer med godter med til børnene, lokker Jette Søvndahl.

De i alt 42 stande/salgsvogne omfatter:

* 18 med føde- og drikkevarer

* Seks med tøj, tekstiler, garn og beklædning

* Fire med julepynt, dekorationer, nisser og blomster

* Otte med kunst, kunsthåndværk m.m.

* Seks med andre artikler - Det var jo en forrygende succes med julemarkedet sidste år. Markedet blev besøgt af over 5000 mennesker, og der var dagen igennem en rigtig hyggelig julestemning over hele linjen. I nogle perioder var mylderet imidlertid så tæt, at vi i år har valgt at åbne allerede klokken 10.00 i stedet for klokken 12.00. Og så håber vi naturligvis at kunne bidrage til, at det bliver en festlig og hyggelig dag i hele bymidten, siger Jette Søvndahl.