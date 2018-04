Se billedserie I kælderlokalet under Birkerød Kaffe og The er der plads til cirka 36 smagende gæster. Foto: Allan Nørregaard

Kælder indrettet i den gode smags tjeneste

Rudersdal - 28. april 2018 kl. 06:18 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spindelvæv, papkasser, butiksinventar og »fjernlager« er blevet afløst af en helt ny »Bierstube« i hjertet af Birkerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Under Birkerød Kaffe og The i Hovedgaden er alt blevet ryddet i et cirka 60 kvadratmeter stort kælderlokale, hvorefter der er blevet malet, lagt laminat-gulv, muret en væg op og indlagt elektricitet. Det fortæller indehaver Martin Christensen:

- Sidste år prøvede vi at holde tre smags-arrangementer i butikslokalet. De blev alle en enorm succes. Folk strømmede til, og vi kunne have solgt det dobbelte antal billetter. Vi måtte derfor sande, at pladsen var for trang. Samtidig var det slidsomt, at vi var nødt til at rydde 100 procent op efter arrangementerne, da forretningen jo skulle stå klar næste morgen. Derfor fandt vi på at rydde et af kælderlokalerne, forklarer Martin Christensen til Frederiksborg Amts Avis.

Kælderrummet har taget cirka et halvt år at indrette. Udover selve klargøringen af lokalet skulle der også købes møbler og anden inventar. Rundt i lokalet står der nu seks rustikke træborde med det dobbelte antal bænke, der kan danne sæde for op til 30-40 gæster. På væggene hænger trækasser, der fungerer som udstillingshylder, chokolade-plakater og et stort Bourgogne væg-ur. Fra loftet hænger store, moderne el-pærer, og på gulvet står nogle planter og et par vintønder samt et stort køleskab for endevæggen.

- Vi har allerede planlagt tre smagninger af gin, portvin og vin her i maj. Derudover har vores øl-leverandør næsten plaget om et øl-arrangement. Det er derfor i støbeskeen og vil blive holdt i juni, siger Martin Christensen.

Læs hele artiklen og datoerne for de kommende smags-arrangementer i Frederiksborg Amts Avis lørdag...