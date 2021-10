Send til din ven. X Artiklen: KRONIK: Mere ellevild Natur i Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KRONIK: Mere ellevild Natur i Nordsjælland

Af Karen Schousboe

Etnolog og kandidat for Det Konservative Folkeparti til KV21 i Rudersdal

Rudersdal - 01. oktober 2021 kl. 17:57 Kontakt redaktionen

Vores natur er nødlidende. Spørgsmålet er kun om vi er villige til at træde et skridt tilbage og give mere plads? Og hvordan?

Os, der er lidt gråhårede husker det kun alt for godt. Smask sagde bilruden og snart efter måtte vores bil ind og vende på tankstationen for at vaskes af. Det var dengang Danmark svirrede og summede af liv i et blomsterflor, der ikke længere kan opleves ret mange steder.

Fra 1960 og frem til nu uddøde således tolv arter af dagsommerfugle i Danmark. Otte heraf levede i fortidens fugtige og lysåbne egekrat og skovlysninger. Hertil må vi føje de utallige planter, der i samme periode oplevede en ekstrem kraftig tilbagegang. Når det gælder større dyrearter kan vi nævne odderen, hasselmusen, birkemusen, skovmåren, ræven, samt flagermusen, der alle er truede dyrearter. Og så er der frøerne, de store vandsalamandere og kirkeuglerne og, og, og...

Der er naturligvis mange forklaringer herpå. Vi ynder at nævne pesticider og gødskning samt landbrugets og skovbrugets trang til at indføre stadig mere effektive dyrkningsmetoder, samt vores stadig flere veje, forstæder og industrikvarterer. Den væsentligste årsag til, at det er gået så skidt, er dog ikke kun al denne geskæftighed og profitskabelse.

Forklaringen er også, at vores land ikke længere er befolket af store dyr, der roder rundt og kratter i landskabet. I 1898 levede næsten 2,2 millioner heste og kreaturer et liv som udgangsøg og græskvæg. Stald var noget de højst kom på, når vinteren for alvor meldte sig. Det skyldtes naturligvis at indsamlingen af hø og halm før maskinerne kom til, var enormt arbejdsintensive opgaver. Jo længere dyrene klarede sig udenfor, des mindre foder skulle der samles ind.

I 2021 lever der kun 1,5 millioner store dyr i Danmark. Samtidig færdes kun en meget lille del af disse dyr i landskabet. For når køerne lukkes udenfor, så holdes de naturligvis i en græsningsfold tæt på gården, hvor det er nemt at få dem til malkestationen; og hvor det også er mest bekvemt at fodre dem.

Frodig mangfoldighed Det er manglen på disse omstrejfende store dyr i vores natur, der er en af de meget væsentlige årsager til at vores landskab i dag ser så "pænt" ud - og er tømt for liv.

Det ved vi uomtvisteligt fra store videnskabelige undersøgelser, hvor man har målt og vejet hvad der sker, hvis man sætter vildheste og græskvæg ud året rundt. Således har undersøgelser ved Uppsala vist, at udsættelsen af vilde heste fra Gotland på bare få år har forbedret vilkårene for insekter med 80-100%. Samtidig har forsøget vist at det udmærket kan lade sig gøre, at sådanne heste færdes ude hele året. Man skal bare overvåge dem nøje, når det er koldt eller tørke. Kun i 10% af vintermånederne over tre år måtte man således tilskudsfodre nogle af dyrene. Hvilket naturligvis blev gjort. (Og også vil være tilfældet i vores fremtidige naturnationalparker).

Sådan kan man nævne flere systematiske og videnskabelige undersøgelser der beviser at vi med stor fordel kan og skal sætte større dyr ud i vores natur for at afhjælpe arternes uddøen. Såkaldt "rewilding lite" er ikke et uprøvet "naturvidenskabeligt eksperiment", som nogen mener.

Mosaiknatur og korridorer Alt dette er naturligvis en del af baggrunden for at Nordsjælland snart vil rumme en Naturnationalpark i Gribskov, ligesom det er planen at endnu én forventes indrettet længere nordpå. I spil er Tisvilde Hegn, Hellebæk Skov og Horserød med Gurre. Her vil der blive sat elsdyr og kvæg ud; og på sigt - hvis der er tilstrækkelig lysåbne strækninger - vildheste.

Dette løser dog ikke alle udfordringerne. Årsagen er at "natur" for at overleve har brug for at brede sig. Ellers bliver den indavlet og dør. Det nytter således ikke meget at være isblåfugl, hvis der ikke vokser musevikke eller gul fladbælg, der gror langs vejkanter, på skråninger samt i lysåbne fugtige krat og på afgræssede løvenge - alt den natur, der binder vores skove sammen. Uden musevikke er der ingen isblåfugle tilbage. Fordi isblåfuglene nu findes så spredt er de i fare for at uddø. De skal jo kunne finde en mage at pare sig med. Og musevikke, hvor de kan lægge deres æg.

For at afhjælpe denne udfordring har naturen derfor ikke kun brug for plads at muntre sig på, samt store dyr, der kan "rode" op i alt det "pæne". Naturen har også brug for korridorer, den kan vandre af.

Fra Rude Skov til Melby Overdrev I det perspektiv giver det faktisk mening at tænke Naturnationalparken ved Gribskov større. Samtidig ville det løse en stor del af de problemer, der knytter sig til projektet.

Det skal derfor ikke være nogen hemmelighed at jeg drømmer om at den nye naturnationalpark ender med at række fra bunden af Rude Skov og hele vejen op nordpå til Nordkysten. Det ville nemlig medføre at det skovrige Nordsjælland igen blev forenet på kryds og tværs. Samtidig vil Naturnationalparken blive så stor at der for alvor kan sættes flokke ud af såvel vilde heste som vildkvæg uden at de nødvendigvis kommer i "nærkamp" med mennesker, der færdes derude. Så vil der være plads nok til at de sky dyr kan flygte fra os mennesker. Hvis vi føjer vores skove sammen fra nord til syd, og mod kompensation og på frivillig basis får indrettet korridorer på privat og kommunal grund, så vil vi kunne komme i nærheden af noget rigtig ellevildt og stort.

Og så vil det ikke længere kunne opleves som om vi færdes i en hegnet "dyrehave". Området vil blive så vidtfavnende, at hegnene ikke ville opleves på samme måde.

Fremtidens rideturisme Samtidig ville det give en unik mulighed for at skabe rammerne om et nyt stort turisme eventyr efter at krydstogtindustrien døde bort. Nøgleordet her vil være rideturisme. Pointen her er nemlig at rideturisme ikke "ødelægger" naturen, men tværtom er med til at befordre det "rod" i jorden, som skal til.

Min drøm er at vi på sigt får meget mere ellevild natur! Og jeg bare én gang i mit liv igen kan opleve isblåfuglen flagre rundt i sit egekrat.