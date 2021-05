Rudersdals borgmester Jens Ive (V) og den konservative spidskandidat, Ann Sofie Orth, er enige om, at der skal fokus på sygefraværet i kommunen, men herefter hører enigheden også op. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

K sætter fokus på sygefravær

Medarbejdertrivsel er moderne ledelse påpeger den konservative spidskandidat i Rudersdal, Ann Sofie Orth, der gerne vil have fokus på området.

18. maj 2021

Samfundet er ved at genåbne ovenpå et langt, udfordrende år med Covid-19. Hjemmearbejde med begrænset kontakt til kollegaer og kunder har været en del af dagligdagen for mange, mens andre har skullet leve med Covid-19 som »skyggevandrer« i deres daglige arbejde på plejehjem, hospitaler eller i hjemmeplejen.

Det har medført stress, ensomhed og manglende fokus på medarbejderudvikling, og i Rudersdal er der derfor grund til at sætte fornyet fokus på nedbringelse af sygefraværet, påpeger den konservative spidskandidat i Rudersdal, Ann Sofie Orth:

- I Rudersdal soler vi os ofte i gode statistikker. Når det kommer til medarbejdertrivsel blandt kommunens medarbejdere, trækker de mørke skyer sig imidlertid sammen. Rudersdal Kommune har et alarmerende højt sygefravær, og der har traditionelt været bekymrende lidt fokus på at gøre noget ved det, vurderer Ann Sofie Orth.

Hun trækker nogle tal frem. I 2019 - altså før Covid-19 hærgede - var sygefraværet i Rudersdal på 5,9 procent - hvilket svarer til, at alle medarbejdere har haft 13,5 sygedage.

- Det placerer os 11,5 procent over landsgennemsnittet, og vi har et højere sygefravær end i alle vore nabokommuner, lyder det fra den konservative spidskandidat.

Rudersdal i den tunge ende I samme åndedrag peger hun på, at Rudersdal ligger i den helt tunge ende af statistikken, som en af de 30 kommuner i Danmark med højest sygefravær.

- Det er vi nødt til at gøre noget ved. For De Konservative er det altafgørende at skabe et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Det handler om at udvikle gode arbejdspladser for kommunens dygtige medarbejdere til glæde for borgerne.

Ann Sofie Orth argumenterer videre, at et stigende børnetal og stigende antal ældre medborgere øger behovet for at kunne tilbyde attraktive arbejdspladser, så Rudersdal kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Det Konservative Folkeparti ønsker, at problemet med sygefravær bliver taget alvorligt både politisk og i alle led i ledelseskæden i Rudersdal Kommune.

- Vi ønsker at belønne de ledere og teams, der formår at mindske sygefraværet ved at udvikle en positiv, samarbejdende kultur på arbejdspladserne. Vi ønsker at lære af kommuner, som lykkes med at nedbringe sygefraværet, og kigge nærmere på organiseringen af arbejdet, herunder afbureaukratisering, siger Ann Sofie Orth, der understreger, at der ikke findes et »quick fix« til nedbringelse af sygefraværet.

Spidskandidaten efterlyser indspark fra de faglige organisationer, der i hendes optik ofte har hånden på kogepladen og derfor har gode ideer fra deres medlemmer.

- I næsten alle aspekter af moderne ledelse - i det private og i det offentlige - er gennemsigtighed og åbenhed kerneværdier. Borgere og medarbejdere forventer åbenhed om succeser og udfordringer. I Rudersdal er problemet med sygefravær i en årrække ikke blevet prioriteret i kommunalbestyrelsen, og det har ikke været muligt at få adgang til specifikke oplysninger om de reelle problemer. Vi bliver nødt til at skabe åbenhed om årsagerne til - og omfanget af lokalt sygefravær for at kunne gøre noget effektivt ved det, slår Ann Sofie Orth fast.